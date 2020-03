TV 2 setter ned prisen på Premier League-abonnement under korona-krisen

TV-kanalen tar grep etter at den engelske toppdivisjonen har blitt stoppet.

Premier League har midlertidig blitt stoppet grunnet den pågående korona-krisen som rammer kontinentet. I skrivende stund er det planlagt at ligaspillet skal returnere helgen 14. april.

Derfor bekrefter TV 2 at de nå setter ned prisene på sine Premier League-pakker. Premier League-pakken på TV 2 Sumo har tidligere kostet seeren 449kr, mens totalpakken, som også omfatter filmer og serier, har ligget på 479kr.

I en pressemelding tirsdag opplyser kanalen om at de setter ned prisen på disse til 179kr. TV 2 opplyser samtidig at prisene tilbakestilles til det normale så fort ballen ruller igjen i England.

- De som i dag abonnerer på Total og Premier League-pakker gjennom TV 2 Sumo vil i løpet av dagen motta mail fra oss med beskjed om at prisen reduseres på disse produktene inntil videre. Prisen er den samme som pakken som inkluderer sport (uten Premier League), serier og film og som koster 179 kroner i måneden, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 i pressemeldingen.

Dermed følger de i fotsporene til NENT og Viaplay, som tidligere også har bekreftet at de setter ned prisene på sine produkter den tid Champions League også har blitt stoppet av det europeiske fotballforbundet (UEFA).

TV 2 valgte å kjøre full studiosending sist helg da de blant annet viste gamle Premier League-klassikere fra tidligere sesonger, og diskuterte aktuelle temaer i fotballverdenen.

I pressemeldingen bekrefter TV 2 at de kommer til å fortsette med studiosendingene, selv om det ikke vil bli spilt Premier League-kamper i tiden fremover:

- Sportsredaksjonen i TV 2 er på jobb hver dag for å skape nytt innhold og engasjement, og vil gjøre alt for at fansen får et godt tilbud. Premier League har som kjent åpnet sin rikholdige skattkiste av klassiske kamper, høydepunkter, målshow og uforglemmelige øyeblikk. Vi ønsker at lidenskapen skal få leve selv om ligaen er satt på pause, sier Sandnes.

De opplyser om at seeren fortsatt kan vente seg «eksklusivt materiale fra Premier League» i påvente av at ligaspillet er tilbake igjen i den engelske toppdivisjonen denne sesongen.