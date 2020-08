TV 2 toner ned Northugs rolle i «Landskampen»

TV 2 sender premieren på programmet «Landskampen» 11. september som planlagt, til tross for den alvorlige siktelsen mot programleder Petter Northug.

Det bekrefter kanaldirektør Trygve Rønningen til nettstedet Kampanje mandag.

I TV 2 var det mandag krisemøter om Northug-situasjonen, men ledelsen falt ned på avgjørelsen om å sende programmet av hensyn til deltakerne, produksjonen og samarbeidspartnerne.

- Vi ser alvorlig på det som har skjedd. Det er en alvorlig hendelse og en uklok handling av Northug, så dette gjør vi ikke for å ikke bagatellisere det, men stilt opp mot å kaste en hel produksjon, har vi valgt å sende «Landskampen» som oppsatt, sier Rønningen.

- Toner ned

Men TV 2 toner ned Northugs rolle som programleder.

- Det hadde vært naturlig å profilere programmet tydeligere med Northug, men vi velger å tone ned det av åpenbare grunner, sier han.

I programmet kjemper norske og svenske vinteridrettsutøvere mot hverandre.

Petter Northug er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han ble stoppet av politiet sist torsdag.

Northugs advokat: - Han er i kjelleren

Nettavisen var mandag i kontakt med Halvard Helle som er Northugs advokat.

- Petter er nå langt nede. Han er i kjelleren. Han har folk rundt seg og får i tillegg nødvendig helsemessig oppfølging. Han har samarbeidet og vil samarbeide med politiet i denne saken. Det vil bli et avhør i løpet av den nærmeste tiden, etter avtale mellom politiet og meg, sier advokat Halvard Helle til Nettavisen mandag.

Ifølge Romerikes Blad ble det funnet ti gram kokain i hjemmet til den tidligere skistjernen.

- Jeg minner om at det gjenstår noe etterforskning i saken. Blant annet er det viktig å få svar på blodprøven Petter fortalte om på Instagram fredag kveld, der han for øvrig fortalte at han ville ta ansvar for sine handlinger. Politiet fortalte meg i dag at blodprøven fortsatt ligger i posten og at den ikke er kommet frem til sykehuslaboratoriet. Vi får ta alle disse avklaringene i tur og orden, fortsette Helle til Nettavisen.

Den tidligere skistjernen ble først stoppet i fartskontroll, før politiet senere fant kokain i hjemmet til 34-åringen fredag.

Det bekreftet han selv i en melding i sosiale medier.

- Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skrev han på Instagram.