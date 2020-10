TV-bildene av Real Madrid-stjernene sjokkerte. Nå skal Benzema ha bedt om unnskyldning

Karim Benzema ble filmet da han skal ha kommet med kraftige anklager om lagkameraten i Real Madrid. Nå skal de to ha sluttet fred, hevder storavis.

Det var i pausen i Champions League-oppgjøret mellom Real Madrid og Borussia Mönchengladbach at Karim Benzema skal ha kommet med grove anklager om Real Madrid-angriper Vinicius Junior.

TV-bildene som ble publisert av franske Telefoot viste at Benzema snakket med lagkamerat Ferland Mendy. Spissen sier i opptaket, ifølge både franske og spanske medier, at han ikke bør spille ballen til Vinicius.

«Jeg sverger på mitt mors liv at han spiller mot oss», skal Benzema ha sagt.

Se video av situasjonen øverst i saken!

Franskmannen nevner ikke Vinicius med navn, men blant andre den spanske storavisen Marca var tydelige på at det er brasilianeren Benzema snakker om.

Det kunne også virke som at Mendy lyttet til det Benzema sa. Avisen skriver videre at venstrebacken kun sentret tre ganger til Vinicius i den andre omgangen.

Les også Benzema avslørt av TV-kameraene: Går hardt ut mot lagkamerat Vinicius

- Avsluttet feiden

Torsdag returnerte stjernegalleriet til trening i den spanske hovedstaden og senere samme dag rapporterer Marca at Benzema og Vinicius nå skal ha skværet opp og lagt hendelsen bak seg.

Ifølge mediene som hadde møtt opp på treningsanlegget Valdebebas var alles øyne rettet mot den offensive duoen.

Benzema skal ha oppsøkt Vinicius for å oppklare situasjonen og avslutte feiden som skal ha oppstått, ifølge Marca.

Situasjonen skal ifølge flere journalister som følger Real Madrid tett ha oppstått som en «naturlig del av klimaet i en kamp».

Derfor skal også brasilianeren ha akseptert forklaringen fra den franske spissen, som ifølge den spanske avisen ikke ønsker å rakke ned på lagkameraten. Det påpekes også at de to skal ha hatt et godt forhold og aldri tidligere hatt noen store problemer seg i mellom. Real Madrid-ledelsen skal også ha vært tydelige på at de to måtte løse opp i eventuelle uenigheter så fort som mulig siden det er en nødvendighet at laget står sammen foran de to svært viktige Champions League-kampene mot Inter.

Real Madrid-stjernene Karim Benzema og Vinicius Junior skal igjen være gode venner. Foto: Susana Vera (Reuters)

Zidane: - En bra ting, det viser at vi lever

Fredag møtte manager Zinedine Zidane pressen i forkant av Real Madrids La Liga-kamp mot Huesca. Der fikk franskmannen spørsmål om den mye omtalte hendelsen.

- Det viktigste er at det er løst og at spillerne snakker seg imellom. Mye blir sagt på banen og det blir værende der. Vi er et lag og vi trenger energien til andre ting. Det er en bra ting at det skjer, fordi det viser at vi lever. De snakket og det er det, sier Zidane fredag.

Manageren fortsatte å snakke om at han ikke tror situasjonen vil skade imaget til Benzema, fordi slike ting skjer hele tiden og at det som regel blir værende på nettopp banen.

- I dag er det mange kameraer, men sånt har alltid skjedd.

- Det er ikke noe problem den ene eller andre veien. Det viktige nå er å fokusere på lørdagens kamp, alt annet er allerede klart. På banen blir ting sagt i kampens hete. Mange ting blir sagt om andre og andre sier også ting om meg, avslutter Zidane om hendelsen mellom sine to stjerner.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane snakket fredag til pressen før lørdagens seriekamp. Her fra tirsdagens pressekonferanse i Tyskland. Foto: Martin Meissner (AP)

Enorm oppmerksomhet

Klippet fikk enorm oppmerksomhet dagen etter kampen. Fotballjournalist Tancredi Palmeri var blant dem som delte videoklippet på Twitter, det samme gjorde flere andre journalister og fotball-personligheter.

Benzemas uttalelse kom i pausen av tirsdagens Champions League-oppgjør. På det tidspunktet lå det spanske storlaget overraskende under 2-0 mot tyskerne.

Real Madrid maktet imidlertid å slå tilbake mot Borussia Mönchengladbach med to sene scoringer.

Først reduserte nevnte Benzema etter 87 minutter, før Casemiro sørget for poengdeling med sin utligning like før slutt.

Real Madrid har fått en grusom start på årets Champions League-sesong. Klubben står kun med ett poeng etter de to første kampene. I den første kampen ble det nemlig tap mot Shakhtar Donetsk. De møter som nevnt Inter i sin neste kamp, et oppgjør som blir svært viktig i kampen for avansement.