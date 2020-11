TV-bildene vekker oppsikt: - Slik er det ikke mange som tør oppføre seg mot Zlatan

Hakan Calhanoglus melding til Zlatan Ibrahimovic fikk svenske eksperter til å heve øyenbrynene.

Serieleder AC Milan måtte nøye seg med ett poeng hjemme mot Hellas Verona, da oppgjøret på San Siro endte 2-2 søndag kveld.

Det kunne imidlertid gått enda verre for Jens Petter Hauge og co. Zlatan Ibrahimovic headet nemlig inn utligningsmålet på overtid i andre omgang.

Les også: Mandagens Premier League-rykter

Zlatan ga lagkamerater huden full

Ibrahimovic hadde ikke sin beste dag på jobb, bommet blant annet på et straffespark og lot flere av lagkameratene få unngjelde verbalt i løpet av kampen.





Selv om lagets playmaker Hakan Calhanoglu var blant de som fikk merke svenskens vrede i løpet av kampen, er ikke den tidligere Stabæk-treneren Hasse Backe i tvil om at de to har funnet tonen.

- Det virker som om de har funnet en kjemi. Zlatan vet også at han kan få mye ut av han. De forsøker å finne hverandre hele tiden, sa Backe i C More sitt studio etter kampen.

- Få tør oppføre seg slik mot Zlatan

Tidligere Djurgården-spiller Astrit Ajdarevic satt i samme studio og bet seg merke i at også Calhanoglu ga Ibrahimovic klar beskjed når han var misfornøyd underveis i kampen.

- Noen skal ta det, løpet og han sier: «Gå, Zlatan!» Det er det ikke mange som sier til ham. Calhanoglu sier «why did you stop?» Da ser Zlatan ned, for han vet at Calhanoglu har rett.

Les også: Aguero-bildene får Keane til å reagere

Ajdarevic fikk støtte av programleder Gusten Dahlin.

- Sånn er det ikke mange som tør oppføre seg mot Zlatan på en fotballbane, sa Dahlin.

Calhanoglu ble tatt av banen etter 87 minutters spill, til fordel for Jens Petter Hauge.

NY STRAFFEBOM: Zlatan Ibrahimovic bommet på straffe for tredje gang denne sesongen mot Hellas Verona. Nå vil han ikke ta Milans neste straffe. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Treneren: - Zlatan vil ikke ta neste straffe

Etter kampen avslørte Milan-trener Stafano Pioli at Zlatan Ibrahimovic ba om å få slippe å ta neste straffe etter bommen mot Verona - hans tredje straffebom på fem forsøk denne sesongen.

- Zlatan sa til meg at han var skuffet fordi vi ville vunnet kampen hvis han scoret, og at han lar neste straffe gå til Kessie. Han sa også at han trenger en pause, men det gjelder oss alle nå, sa Pioli ifølge Sky Sport Italia.

Milan-treneren er klar på at spill i Europa League koster mye for mannskapet hans.

- Vi visste at å spille i Europa League og så rett etterpå spille mot motstandere som Udinese og Verona, tar mye ut av deg. Motstanderen kan forberede seg hele uken på denne kampen, mens vi får en kort treningsøkt, sa Pioli.

AC Milan topper Serie A to poeng foran overraskelseslaget Sassuolo. Etter landslagspausen er det duket for storoppgjør borte mot Napoli for Hauge og co.