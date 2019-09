TV-ekspert mistet jobben etter rasistisk kommentar mot Romelu Lukaku

Den italienske journalisten skulle rose Lukaku, men blir nå aldri invitert tilbake til TV-kanalen.

Tidligere i september ble Romelu Lukaku utsatt for rasisme fra Cagliaris supportere da han skulle ta straffespark for sin nye klubb Inter.

Rasisme er et utbredt problem blant fotballtilhengere i Italia, og tidligere har også Moise Kean, Sulley Ali Muntari og Blaise Matuidi opplevd rasistiske tilrop i Serie A.

Nå er Lukaku igjen i sentrum av en ny rasistisk hendelse fra Italia.

- Stoppe han med bananer

Den italienske fotballjournalisten Luciano Passirani var gjest på TV-programmet Qui Studio a Voi Stadio, hvor panelet diskuterte Lukakus Inter-karriere så langt. Den rutinerte journalisten skulle i utgangspunktet rose spissen, men ordvalget tydeliggjør hvor dypt dette problemet stikker i italiensk fotball.

- Lukaku er en av de beste signeringene Inter kunne gjort. Det er ingen annen spiller som han i Serie A. Han er blant de sterkeste i ligaen, jeg liker han godt nettopp på grunn av styrken - han er som tvillingen til Dúvan Zapata i Atlanta, sa Passirani.

Før han la til:

- Lukaku «dreper» deg én mot én, hvis du prøver å gå i duell med han så ender du på bakken. Den eneste måten du kan stoppe han på er hvis du har ti bananer du kan gi han for å spise.

Programlederen var ikke sen med å beklage den 80 år gamle journalistens kommentarer, og i ettertid har TV-kanalen bekreftet at Passirani ikke vil bli bedt tilbake til kanalen.

- Mr Passirani er 80 år gammel, og for å komplimentere Lukaku brukte han en metafor som viste seg å være rasistisk. Det var en forferdelig vurdering, og slike feil kan ikke tolereres på denne kanalen.

I kjølvannet av rasismen Lukaku opplevde fra Cagliari-supporterne tidligere i september, la den tidligere United-spilleren ut følgende oppfordring på sine sosiale medier:

Lite støtte fra egne supportere

Til tross for bred støtte fra et samlet fotballunivers, later det til at Inters egne supportere ikke helt ser alvoret i rasismen Lukaku opplever i Serie A.

I etterkant av Cagliari-kampen, skrev nemlig Inter-ultrasen et åpent brev hvor de forsøkte å forklare hvordan ting fungerer i Serie A.

- Vi er lei oss for at du trodde det som skjedde i Cagliari var rasisme. Du (Lukaku) må forstå at Italia ikke er som mange andre land i Europa hvor rasisme er et ordentlig problem. I Italia har vi «metoder» for å hjelpe laget vårt og for å gjøre motstanderen nervøs, ikke for å være rasistiske, men for å psyke de ut, skrev supportergrupperingen.

De la også til at når Lukaku tar et oppgjør med rasismen i Italia, så skaper han egentlig bare et problem som ikke er der fra før. I brevet ble det også understreket at fotballsupportere oppfører seg annerledes på stadion, enn det de gjør ellers i livet.