TV-ekspertene Owen og Hargreaves langer ut mot United-Fred

Klør seg i hodet over Manchester United-storkjøpets svake prestasjoner.

Det ble en ny skuffende kveld for Manchester United torsdag. Premier League-klubben skapte svært lite da det ble 0-0 borte mot AZ Alkmaar i Europa League.

Ole Gunnar Solskjærs menn vant den første gruppekampen mot Astana med knapp margin og har slik sett fått en god start på gruppespillet i europacupen, men prestasjonene i de to kampene gjør at United likevel må tåle kritikk.

- Det er sannheten



Den frittalende eksperten Michael Owen, med en fortid i Manchester United, slaktet lagets innsats i Nederland under TV-sendingen til BT Sport torsdag kveld.

Det er imidlertid ikke bare prestasjonen som slaktes. Også enkeltspillere må tåle kritikk av TV-ekspertene. Denne gangen gikk det utover midtbanemannen Fred.

Han ble hentet til United for store penger sommeren 2018, men brasilianeren har på ingen måte klart å etablere seg som en nøkkelspiller i løpet av tiden i klubben.

Ekspertene Michael Owen og Owen Hargreaves rister oppgitt på hodet.

- Han er ikke mer enn en helt gjennomsnittlig spiller. Det er sannheten. Hva mer kan man si? sier Owen om midtbanespilleren i studio ifølge Daily Mail.

TV-EKSPERTER: Michael Owen og Owen Hargreaves. Foto: John Walton (Pa Photos / NTB scanpix)

- Vi diskuterte hva som er den beste posisjonen hans. Jeg tenker at han er best i en sekser-rolle. Owen (Hargreaves) mente han er en «åtter». Til syvende og sist er vel svaret at han ikke klarer å fylle noen av de rollene spesielt bra, sier Owen.

- Forstår det ikke



Det ble ansett som et kupp da United kapret Fred fra Sjakhtar Donetsk sommeren 2018. Fred hadde lenge blitt koblet med byrival Manchester City.

Men verken under José Mourinhos ledelse og senere Solskjærs ledelse har brasilianeren fått ting til å stemme. Heller ikke torsdag spilte han bra.

Hargreaves påpeker at det er noe som ikke stemmer helt med Fred.

- Jeg tror det faktisk er en veldig bra spiller der inne et sted, og derfor forstår jeg ikke hvorfor han spiller på denne måten. Han leverte noen fantastiske kamper for Sjakhtar og det var derfor Manchester City ville ha ham, sier Hargreaves.

- Han viste seg rett og slett ikke fram fra sin beste side. Vanligvis er han god med ballen i beina. Han kan bruke begge. Det kan hende dette handler om selvtillit. Dette var en stor sjanse for ham, til å vise seg fram, men han gjorde det motsatte.

Hargreaves spilte selv for United i perioden 2007 til 2011. Til tross for mye skadeproblemer, var han med å vinne Champions League i 2008 med klubben.

Michael Owen er kanskje mest kjent fra tiden i Liverpool, Real Madrid og Newcastle, men spilte tre sesonger i Manchester United mellom 2009 og 2012.

Neste oppgave for Solskjær og United er bortekampen mot Newcastle i Premier League søndag klokken 17.30.