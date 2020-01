TV-kameraene avslørte Solskjærs raseriutbrudd mot egen spiller

Den norske Manchester United-sjefen ga klar beskjed om hva han mente fra sidelinjen. Fem minutter senere ble spilleren tatt av banen.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United fikk med seg en seier mot Manchester City onsdag, selv om det ikke var nok til å avansere til finale i ligacupen.

Nemanja Matic scoret kampens eneste mål for Old Trafford-klubben.

Det ble likevel en tøff kamp for Solskjærs menn og underveis i oppgjøret skal ikke nordmannen ha vært spesielt fornøyd med innsatsen til Jesse Lingard.

TV-bildene avslører



Ifølge The Sun skal United-manageren har vært rasende på den offensive midtbanespilleren og gitt tydelig uttrykk for det fra sidelinjen.

Utbruddet skal også ha blitt fanget opp av TV-kameraene, selv om dette ikke ble gjort et poeng av under den norske sendingen av kampen på Viasport.

Ifølge The Sun roper Solskjær følgende til Lingard:

- En gang til, så blir du faen meg tatt av banen, med referanse til at Solskjær mente United-stjernen mistet ballen for ofte underveis i kampen.

Solskjær skal ha ropt dette etter rundt 58 minutters spill. Kun fem minutter senere ble Lingard tatt av banen og erstatte med Andreas Pereira.

Solskjær ble spurt om hendelsen på pressekonferansen etter kampen. Der sier nordmannen at det hele skjedde i kampens hete.

- Ah, det var bare en spontan reaksjon. I blant når vi mister ballen, må vi sørge for at vi spiller den videre, sier Solskjær ifølge avisen Metro.

Solskjær om utvisning: - En vits



Innsatsen til Lingard var ikke det eneste Solskjær var misfornøyd med i onsdagens kamp. Han reagerte også på det røde kortet Nemanja Matic fikk etter 75 minutter.

- Det er vanskelig å komme hit og score med elleve mann på banen, enda verre med ti. Det var aldri rødt kort. For meg var det en vits, sier Solskjær ifølge The Mirror.

- Jeg er så stolt av disse spillerne. De har slått City to ganger på bortebane. De har kommet så langt, disse spillerne. De har gitt absolutt alt, sier Solskjær.

Matic ble for øvrig utvist etter at han pådro seg sitt andre gule kort i en duell med Ilkay Gündogan, etter å ha fått det første for en forseelse på Riyad Mahrez.