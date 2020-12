TV-kanal: NHL planlegger sesongstart i januar – kan bli færre oppgjør

Det går mot NHL-comeback like over nyttår, melder canadiske TSN. Verdens største ishockeyliga skal også ha planer om å redusere kampprogrammet.

I normale tider ville NHL-sesongen ha vært i gang for mange uker siden, men i en koronapandemi har starten latt vente på seg.

Nå kan fansen se fram til at åpningskampene nærmer seg. I alle fall om vi skal tro TSN. TV-kanalen melder at Mats Zuccarello og resten av NHL-eliten starter den nye sesongen i midten av januar.

Zuccarello uttalte nylig at han tvilte på spill for hans egen del i starten av 2021. Tidligere i høst opererte han håndleddet.

– Det tror jeg ikke. Jeg skal ned og sjekke litt hvordan ting er. Vi får se, og vi får ta den tiden vi trenger, sa Zuccarello til VG.

TSN erfarer også at grunnserien kan komme til å få færre kamper. NHL-ledelsen ser for seg 52 eller 58 oppgjør for hvert lag. Vanligvis ligger antallet på 82.

Senest for en uke siden gikk NHL-sjef Gary Bettman ut og da at den kommende sesongen ville bli annerledes.

– Hvordan vi legger den opp, vil være avhengig av hva de medisinske ekspertene sier, sa Bettman til Sports Business Journal.

(©NTB)

