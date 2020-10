TV-Tour venter opp Alpe Cermis

Tour de Ski-avslutningen i Italia kommer til å gå som planlagt, men det blir helt uten tilskuere i alpinbakken i nærheten av Cavalese.

Den brutale sisteetappen har blitt merkevaren til skitouren.

– Vi tar det tungt at det ikke blir tilskuere denne gangen, men det var en forutsetning for å kunne arrangere rennene her hos oss, sier Bruno Felicetti i en pressemelding.

Han er leder av arrangementskomiteen i Italia. Det skal gås renn i perioden 8.–10. januar i det som er 15-årsjubileet for Tour de Ski.

Sist vinter hadde Tour de Ski 198 millioner TV-seere verden rundt.

– Siste etappe opp Alpe Cermis er vanligvis den mest sette på TV i verdenscupsesongen langrenn, sier Felicetti.

TV-produksjonen kommer til vinteren blant annet til å bli krydret med bruk av et helikopter og droner for filming.

Vinterens aller viktigste langrennskonkurranser, finner sted i VM i Oberstdorf i februar og mars.

