TV2-ekspert Jesper Mathisen mener Fagermo er rett mann for Vålerenga: - Skapes en forventning om at det vil skje ting

En lang og intens trenerjakt er over. Den frittalende 53-åringen presenteres trolig som Vålerengas nye hovedtrener fredag.

Vålerenga har innkalt til pressekonferanse kl 16.30. Der presenteres etter alt og dømme Fagermo som klubbens nye trener.

Nettavisen sender pressekonferansen direkte fra 16.30 i videovinduet øverst i denne saken.

Det blir slutten på en trenerjakt som har tatt lang tid og skapt flust av spekulasjoner og dramatikk for VIF-supporterne.

Sent torsdag kveld meldte Varden at Fagermo hadde takket ja til osloklubben, men det gjensto for klubbene å bli enige. Ifølge Telemarksavisa måtte VIF ut med minst et par millioner for å sikre seg trenerens signatur.

Det er ukjent hva partene til slutt landet på, men Fagermo blir trolig fredag bekreftet som ny Vålerenga-trener.

Han bytter klubb etter 12 år hos Odd i Skien.

TV2s fotballekspert Jesper Mathisen tror at Fagermo blir en bra mann for Vålerenga - om det er han som blir presentert på pressekonferansen.

- Det tror jeg er en veldig spennende ansettelse for Vålerenga sin del. Det har vært et lag og en klubb det har vært litt dødt rundt i det siste. Ronny Deila fikk det ikke til og det var vel greit at han dro videre for alle parter. Vålerenga får en av de største profilene i norsk fotball. Er det en som kan sette fyr i dette prosjektet og skape entusiasme så er Fagermo rett mann, sier Mathisen til Nettavisen.

LES OGSÅ: VIF-profilen har ikke møtt opp på trening hos Vålerenga. Nå reagerer Oslo-klubben kraftig

- Han har vært «King Kong»

Mathisen er allikevel spent på én ting og trekker frem det faktum at Fagermo nå må omstille seg til en annen virkelighet enn det han har vært vant til under sine 12 år i Skien.

- Det bli spennende å se hvordan han fungerer med andre mektige personer. I Odd har han vært «King Kong», han har styrt det meste og hatt stor del i de fleste avgjørelser. I Vålerenga har du en mektig eier og en mektig daglig leder. Han skal passe inn i den miksen og det er noe helt annet enn det han har vært med på i Skien, fortsetter Mathisen.

TAR OVER VIF: Jesper Mathisen er spent poå Vålerenga-prosjektet til Dag-Eilev Fagermo. Foto: Montasje (NTB scanpix)

Fagermo regnes av mange som en av de største trenerprofilene i Eliteserien i dag, om ikke den aller største. Det mener TV2-eksperten er akkurat det Vålerenga trenger nå.

- At Fagermo er en av de flinkeste trenerne med en av de tydeligste spillestilene. I tillegg er han en av de største profilene, det er det ingen tvil om. Det er ikke dermed sagt at han lykkes, det så vi med Deila. Når det er sagt så tror jeg Fagermo klarer å heve Vålerenga. Det de har levert de siste sesongene har vært miserabelt.

- Hadde Vålerenga ansatt en «grå» trener nå så hadde dette prosjektet vært veldig langt unna det Vålerenga-supporterne håper at det skal være. Med Fagermo skapes det i hvert fall en forventning om at her vil det skje saker og ting. En veldig tydelig måte å spille på, han kommer til å skape overskrifter og sette Vålerenga på kartet. Det passer klubben og Oslo. Det skal være litt meldinger og støy både positivt og negativt, sier Mathisen.

LES OGSÅ: Kommer med kryptisk melding om den ledige VIF-jobben

Supporterne er spente

Med Fagermo på vei inn klubbdørene på Valle kan Vålerenga-supporterne også forberede seg på en ny virkelighet. Håpet er ifølge Klanens talsmann Erling Rostvåg at Fagermo kan løfte Oslo-klubben til nye høyder.

- Jeg tror det er mange som er spent på hvordan han vil fremstå i en VIF-setting. Han har meldt litt i media og det er mange som har mislikt han, men sånn er det jo ofte. Folk som melder litt er kule hvis dem er en av oss og kjipe hvis dem er en av de andre. Det er lett å være selvsikker i en klubb du har vært i i 12 år, men hvor selvsikker er han første dag på jobb her. Det er mange som er spent på disse tingene, sier Rostvåg til Nettavisen.

Mathisen er trygg på at Fagermo har fått lovnader til å oppgradere stallen før seriestart hjemme mot Molde i april. Samtidig er han klar på at Vålerenga har flere unge spillere på vei frem.

- Det kommer helt sikkert spillere inn i vinter og det har nok Fagermo også forsikret seg om. Vålerenga har et bra akademi som det har blitt snakket varmt om den siste tiden, jeg vil tror at klubben er veldig opptatt av å utnytte det potensialet som ligger.

Fagermo gikk til Odd fra Strømsgodet i 2008, da telemarksklubben hadde rykket ned fra Eliteserien.

Siden har han ledet Odd til flere sterke plasseringer på øverste nivå. Både i 2014 og 2016 tok laget bronse i serien.

Også i 2019 var Odd med i kampen om en medaljeplass til siste serierunde.

I perioden 1995-2005 var Fagermo trener for Skarphedin, Notodden og Pors.