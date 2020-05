TV2-ekspert Jesper Mathisen reagerer på at agent Stig Lillejord skal hjelpe Start

Agent Stig Lillejord skal hjelpe Start på overgangsmarkedet. Det vekker reaksjoner.

Mandag kveld meldte Fædrelandsvennen at agent Stig Lillejord skal hjelpe nyopprykkede Start med kontraktsforhandlinger og spilleroverganger fremover.

– Jeg synes Start er en god klubb med et fantastisk potensial. Det er en by med en kraftig fotballkultur, og det å få være med å bidra til det synes jeg var såpass interessant at jeg takket ja, sier Lillejord til avisen.

En som reagerer kraftig på at Start har engasjert agenten til å hjelpe klubben er tidligere profil og nåværende TV2-ekspert Jesper Mathisen.

- Det er ikke bare jeg som har reagert. Jeg har fått masse meldinger fra folk som lurer på hva i all verden dette er for noe, sier Mathisen til Nettavisen.

- Tror ikke det jeg leser

Lillejord skal bidra med kunnskap inn mot forhandlinger av kontrakter og med sitt nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Det skjønner ikke Mathisen at går an.

- At en norsk agent skal jobbe for en norsk klubb på denne måten har jeg aldri hørt om før. Det er umulig å unngå interessekonflikter her. Han må gjerne jobbe jobbe for Start, men da må han slutte som agent. Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser, fortsetter Mathisen.

Ekspertkommentator i TV2 Jesper Mathisen følger Start tett. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Til Fædrelandsvennen sier styreleder i Start En Drøm, Starts eierselskap, at klubben står overfor

– Vi står overfor noen spesielle vinduer, hvor det først er et særnorsk toukers norsk vindu, og så et veldig spesielt internasjonalt vindu. Start er i en situasjon hvor det vil gå spillere inn og ut, og det er da viktig for oss å hente en kompetent ressurs. Han kan hjelpe oss med kontraktsforhandlinger og med spillere ut og inn den nærmeste perioden.

Les også: Haalands oppførsel får TV-stjerner til å reagere: - Mangel på manerer

Lillejord sier selv til Nettavisen at han ikke ser problemet.

- Det er vel helt normalt. Det finnes avtaler mellom klubb og agent, så jeg ser ikke helt problemet i det. Det blir ingen interessekonflikter. Som eksempel så kom Henrik Gjesdal nå og Kasper Skaanes har over ett år igjen av kontrakten, det samme har Jonas Deumeland. Sander Sjøkvist er på utgående kontrakt. Jeg skal hjelpe de med å se på markedet og hjelpe de med eventuelt kjøp og salg. Det er min oppgave. Jeg har ikke noe myndighet i dette og sitter ikke på bakrommet til Start, sier Lillejord til Nettavisen.

Dette er de fire spillerne i Start sin tropp som har Lillejord som agent.

- Ser du ikke kritikken på at man jobber som agent og for en spesifikk klubb?

- Hvem sier jeg jobber for en spesifikk klubb? Det kan hende jeg jobber for flere klubber. Det er ikke unormalt at jeg jobber tettere med en klubb. Da kan du stille spørsmålet til Atta Aneke og Lillestrøm, eller Jim Solbakken og Molde. Du kan stille det til fryktelig mange agenter. Forskjellen her er at man er åpne om det.

Les også: NFF vil bremse pengebruken hos klubber i økonomisk trøbbel

AGENT: Stig Lillejord. Foto: Eirik Hagesæter (BERGENSAVISEN)

- En innrømmelse

Mathisen følger selv Start tett og mener at klubbens avgjørelse om å engasjere Lillejord i spillerlogistikken vitner om en tydelig ting.

- Det er også en innrømmelse på at de ikke har kompetanse på området. I tillegg klarte Lillejord å overtale Start til å signere Gjesdal selv om advarslene var mange. Han må ha en høy standing der. De har tydeligvis stor respekt for hans kvaliteter. Det må de gjerne ha, men du kan ikke være agent og jobbe for en klubb som attpåtil har spillere i stallen, sier Mathisen.

Følg alle overgangsrykter live her

Lillejord selv forklarer det hele med at han er bedt om å hjelpe Start i en kort periode der de har vært underbemannet og har et stort arbeidspress. Situasjonen hadde ikke vært slik om det hadde vært et normalt marked forklarer agenten.

- Folk må mene det de mener, men før det må de sette seg inn i saken. Det endrer ikke mitt forhold til andre klubber.

Han avviser at Start vil få en fordel i jakten på nye spillere som eventuelle andre klubber også er ute etter.

- Det er forskjellige behov og lønnsnivåer. Jeg har et meget godt forhold til alle klubbene i Norge. Min oppgave blir mer å se på om vi kan være kreative og hjelpe Start om vi kan generere penger. Men jeg har ingen myndighet. Det er slik det fungerer til vanlig, vi er bare åpne om det, avslutter Lillejord.