TV3-ekspert Erevik etter nye VM-opplysninger: - Slukk lyset og send folk hjem

Den tidligere landslagskeeperen mener VM bør avlyses etter nye smittetilfeller.

VM i Egypt har startet på kaotisk vis og allerede før én eneste kamp var spilt, ble det klart at den pågående koronapandemien kom til å prege mesterskapet.

Både Tsjekkia og USA måtte trekke seg fra VM før de hadde fått reist ned på grunn av smitte og de siste dagene har det vært mye oppstyr rundt manglende testing av spillere, mediefolk, hotellansatte og øvrige involverte som er på plass i Egypt.

Erevik: - Slukk lyset

Torsdag kveld ble det kjent at hele elleve spillere hos Kapp Verde har testet positivt på koronaviruset og dermed står lagets deltagelse i VM i fare.

Samtidig blir det også gjort kjent at det har vært ni positive tilfeller inne i den såkalte «boblen» i Kairo der både spillere og mediefolk skal ha testet positivt.

Ifølge den danske journalisten Lars Bruun-Mortensen informerer også Det internasjonale håndballforbundet (IHF) om at det skal være et par smittetilfeller blant hotellansatte i Kairo. Forbundet har allerede sendt folk hjem fordi de ikke har klart å følge koronaprotokollen. IHF opplyser om at smittetilfellene blant de ansatte ble oppdaget allerede før spillerne ankom, så de er ikke lenger på hotellet.

Ole Erevik er TV3s utsendte mann i Egypt og han reagerte tidlig på det han mente var svært dårlige rutiner fra mange når det kom til smittevern inne i VM-bobla.

Nyheten om smittetilfellene hos Kapp Verde mog spesielt de positive testene inne i «bobla», får den tidligere landslagskeeperen til å reagere slik torsdag kveld.

- Det er vel fort spikeren i kista for VM dette! Smitte blant media, spillere og ansatte på hotellet i Kairo. Slukk lyset og send folk hjem, skriver han på Twitter.

- Helt krise

Da Nettavisen snakket med Erevik onsdag, var han klar på at det ikke skulle så alt for mye til før mesterskapet kunne bli avlyst og nå ser begeret ut til å ha rent over. Det til tross for at han før VM, følte seg trygg på en bra gjennomføring i Egypt.

- Jeg trodde det skulle være mulig å gjennomføre og jeg håper det går seg til. Jeg vet at flere nasjoner har tatt kontakt med IHF og sagt at de ikke kan ha det slik. Men hvis det fortsetter slik, blir presset mot forbundet stort og jeg tror ikke de klarer å holde stand i tre uker. Da blir det vanskelig å få gjennomført mesterskapet, sa Erevik da.

40-åringen beskrev forholdene inne i den såkalte boblen slik til Nettavisen.

- - Det er ikke styr på så veldig mye, det er mulig vi fra Skandinavia har veldig store forventninger og krav til at alt skal være på styr. Vi er vant til strengt smittevern, men her er det helt krise, sa han på telefon fra Kairo.

Han fortalte blant annet at forholdene i spisesalen var under enhver kritikk, der han selv hadde observert folk, uten munnbind, som sto og ropte over buffeten.

- De finnes det mange av her. Mange har en veldig, veldig annerledes tilnærming til bruk av munnbind enn det vi er vant med. Det blir litt voldsomt når det er i nærheten av mat. Det har ikke vært noe separate spisesaler, det er åtte lag som spiser sammen i en stor sal. Men dette blir endret på nå. Danskene har satt krav til IHF, sa han.

- Jeg vet ikke om de som er her på hotellet tenker at de nå er de i «boblen» og at de kan leve som normalt, eller om det er slik at de tenker at avstand ikke er så viktig. Det vet jeg ikke. Jeg har møtt flere spillere fra ulike nasjoner som ønsker å gi meg en klem og ta meg i hånden. De synes det blir litt for hysterisk med alle disse forholdsreglene. Det forteller meg at respekten for sykdommen ikke er den samme hos alle nasjoner.

Dansk ekspert: - Ut!

Claus Møller Jacobsen er ekspert i dansk TV 2 og han reagerer også skarpt på de siste nyhetene fra mesterskapet. Han mener Kapp Verde må sendes hjem, sporenstreks.

- Det er ikke noe å snakke om. Ut! Kapp Verde skal ikke nærme seg noen som helst boble etter det her. Da faller hele korthuset, sier han til TV2 i Danmark.

- Det er for mange tilfeller hos dem nå. Elleve tilfeller. Det vil vi ikke ha noe som helst med å gjøre, sier eksperten videre.

Kapp Verde spiller i gruppe A og skulle opprinnelig spilt sin første VM-kamp mot Ungarn fredag, men etter torsdagens nyhet kan det fort skje at de må melde avbud.

P.S. Norge spilte sin første kamp i VM torsdag kveld, men det endte med 28-24-tap i nøkkelkampen mot Frankrike.

