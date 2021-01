TV3-profil Ole Ereviks rapport hjem til Norge vekker reaksjoner: - Skandaløst

Den tidligere landslagskeeperen (40) er TV3s utsendte mann under Egypt-VM. Så langt beskriver han forholdene som «helt krise».

Onsdag gikk håndballgutta med Sander Sagosen i spissen hardt ut mot forholdene under VM i Egypt. Stjernen kalte opplegget så langt for en parodi.

Covid-19-pandemien har preget opptakten til mesterskapet og tirsdag ble det kjent at både USA og Tsjekkia måtte trekke seg fra turneringen. I desember i fjor klarte Danmark å arrangere EM for kvinner, til tross for en vanskelig situasjon med tanke på smitte, men det som skjer i Egypt nå er så langt svært urovekkende.

Ole Erevik er utsendt reporter for TV3 under mesterskapet. Etter at han ankom hovedstaden Kairo tirsdag, har han fått kjenne forholdene på kroppen.

Den tidligere landslagskeeperen reagerer spesielt på at folk rundt ham tar lite hensyn. Erevik er innlosjert på et hotell sammen med åtte VM-lag og deres støtteapparat og merker seg at mange ikke bryr seg nevneverdig om å holde avstand, bruke munnbind og hvor mange mennesker som samles i grupper, for eksempel under måltidene.

Erevik: - Det er helt krise

40-åringen har tidligere vært sikker i sin sak på at mesterskapet ville bli gjennomført på en trygg måte, men sier nå til Nettavisen at det som skjer ikke er forsvarlig.

- Det er ikke styr på så veldig mye, det er mulig vi fra Skandinavia har veldig store forventninger og krav til at alt skal være på styr. Vi er vant til strengt smittevern, men her er det helt krise, sier Erevik på telefon fra Kairo.

Han forteller blant annet at forholdene i spisesalen har vært under all kritikk, der han selv har observert folk, uten munnbind, som står å roper over buffeten.

- De finnes det mange av her. Mange har en veldig, veldig annerledes tilnærming til bruk av munnbind enn det vi er vant med. Det blir litt voldsomt når det er i nærheten av mat. Det har ikke vært noe separate spisesaler, det er åtte lag som spiser sammen i en stor sal. Men dette blir endret på nå. Danskene har satt krav til IHF, sier han.

- Jeg vet ikke om de som er her på hotellet tenker at de nå er i «boblen» og at de kan leve som normalt, eller om det er slik at de tenker at avstand ikke er så viktig. Det vet jeg ikke. Jeg har møtt flere spillere fra ulike nasjoner som ønsker å gi meg en klem og ta meg i hånden. De synes det blir litt for hysterisk med alle disse forholdsreglene. Det forteller meg at respekten for sykdommen ikke er den samme hos alle nasjoner.

Ikke redd og utrygg

Den tidligere landslagskeeperen håper i det lengste at ting vil gå seg til.

- Jeg trodde det skulle være mulig å gjennomføre og jeg håper det går seg til. Jeg vet at flere nasjoner har tatt kontakt med IHF og sagt at de ikke kan ha det slik. Men hvis det fortsetter slik, blir presset mot forbundet stort og jeg tror ikke de klarer å holde stand i tre uker. Da blir det vanskelig å få gjennomført mesterskapet, sier Erevik.

Til tross for de utfordrende forholdene, føler ikke 40-åringen seg redd.

- Nei, jeg gjør så godt jeg kan med å holde avstand, men det er klart det er en risiko for å bli smittet når du beveger deg utenfor. Hvis «boblen» holder, blir den risikoen mindre og mindre for hver dag. Selv om det er en kaotisk og skuffende opplevelse, håper jeg det blir bedre styr på ting. Det er også en spennende opplevelse, som jeg er glad for å jobbe med, i den tiden vi nå går igjennom i verden, sier TV3-profilen.

TV3-kollega Daniel Høglund, som skal kommentere Norges kamper under mesterskapet fra Oslo, skrev følgende om situasjonen på Twitter, etter å ha fått en tilstandsrapport fra Erevik tidligere på dagen onsdag.

- Skandaløst å høre!

Sagosen reagerte

Da Sagosen snakket med norsk presse tidligere onsdag, kunne han også fortelle at forholdene på hotellet til Norge, ikke akkurat var som lovet.

Den norske superstjernen pekte på at det «flyr folk ut og inn på hotellet, og at alle lag spiser sammen».

Trønderen mente det ikke kunne sammenlignes med boblen håndballjentene levde i under EM i Danmark i desember.

- Vi får bare krysse alt vi har for at vi ikke får inn smitte i troppen, sa han ifølge NTB.

Bekymret lege

Den norske legen Thomas Torgalsen kunne også fortelle at lagene var lovet at de skulle spise avskjermet fra hverandre og at det skulle være egen buffet til hvert lag.

Så langt har det imidlertid ikke vært slik for de norske gutta i Egypt.

- Jeg har håp om at vi skal få gjort en del med dette, men jeg tviler kanskje på at vi får det akkurat som vi var forespeilet, sier Torgalsen til NTB.

Onsdag skrev i tillegg den danske allmennkringkasteren Danmarks Radio at Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike hadde sendt en felles henvendelse til Det internasjonale håndballforbundet (IHF) rundt smittevern-situasjonen i Egypt.

Sportssjefen i Danmarks Håndballforbund (DHF), Morten Henriksen, sier at arrangøren avlyste den andre koronatest-runden i den danske leiren fordi man mente denne ikke var nødvendig. Planen er nå at danskene ikke skal testes før fredag, tre og et halvt døgn etter ankomst.

P.S. Norge åpner VM torsdag kveld mot Frankrike. Kampen kan sees på TV3 fra 20.30.

