Tvedt besøkte OL-anlegget i Beijing: – Ikke vemodig

Idrettspresident Tom Tvedt synes fortsatt det er veldig trist at det ikke ble OL i Oslo i 2022. Likevel depper han ikke på besøk i byen som fikk arrangementet.

Tvedt har denne uken vært i Beijing for å markere et utstrakt idrettssamarbeid med kineserne fram mot vinter-OL i Beijing i 2022. Ute på plassen foran Kinas mest berømte friidrettsstadion, Fugleredet, avviser idrettspresidenten at han synes det er vemodig at kineserne nå har jobben med å forberede neste vinter-OL.

Fugleredet var sentralt da Kina arrangerte sommer-OL i 2008. Om fire år skal byen være vert for vinter-OL.

– Jeg synes ikke det er vemodig. Vi må forholde oss til det det var. Det ble ikke OL i Norge i 2022. Jeg var veldig for det. Jeg har vært for alle OL, og kommer til å være det i framtiden. Og så er jeg sikker på at kineserne kommer til å levere et godt OL i 2022, sier Tvedt til NTB.

– Mye gjenbruk

Han peker bort på bygningen på andre siden av veien.

– Jeg tror dette kommer til å bli veldig bra. Det blir jo mye gjenbruk. Der er blant annet svømmehallen. Den blir curlinghall, sier Tvedt.

Også Fugleredet skal brukes igjen, både under åpningsseremonien og avslutningsseremonien.

Idrettspresidenten ser ingen betenkeligheter med å delta på et OL i Kina – et land som er blitt kritisert for gjentatte brudd på menneskerettighetene.

– Idretten bringer unge mennesker sammen. Det er en god måte å snakke sammen på. Så får politikken være politikken, sier han.

– Kineserne kommer

Avtalen som tirsdag ble signert under møtet mellom kong Harald og Xi Jinping i Folkets store hall i Beijing, slår fast at Norge skal hjelpe Kina å bli bedre i vinteridrett.

Håpet til kineserne er å ta medalje i langrenn på hjemmebane.

– Det at kineserne kommer på ski, det er jeg 100 prosent sikker på. Det ser jeg bare på det de stiller opp med av ressurser. Og så tror jeg at vi som vinternasjon trenger kineserne med i racet på vinteridrett, sier Tvedt.

