Tverrliggeren hindret Rosenborg og ga håndsrekning til Brann

Metallet sto i veien for gulljagende Rosenborg borte mot Lillestrøm. Oppgjøret endte målløst og lot Brann krype inn på trønderne i gullstriden i Eliteserien.

Både Nicklas Bendtner og Anders Trondsen hadde marginene mot seg da forsøkene deres endte i metallet i løpet av kampens tolv siste minutter.

Rosenborg presset på for å få hull på byllen, men Lillestrøm-keeper Marko Maric holdt nullen på eget gress. Tidligere i oppgjøret var Vegar Eggen Hedenstad farlig frempå etter å ha blitt spilt lekkert igjennom av Pål André Helland, men Maric avverget backens forsøk.

– Til slutt må du ta poenget. Vi må håndtere omstendighetene, og de var ikke lette. Vi hadde en tøff fight mot denne motstanderen. Som forventet gjorde de det vanskelig for oss. Vi hadde muligheter til å score, og jeg synes vi var det beste laget, sa Rosenborg-trener Rini Coolen til Eurosport etter kampen.

Enorm Lehne Olsen-mulighet

Likevel kunne det like så godt vært at nedrykkstruede Lillestrøm hadde sikret seg tre viktige poeng. Etter snaue timen ble Thomas Lehne Olsen lobbet gjennom og tok ballen elegant ned på brystet alene mot André Hansen. Avslutningen fra kort hold endte derimot skyhøyt over og vil trolig skape søvnproblemer for spissen i natt.

– Jeg kommer til å drømme om den i natt. Den var stor, og den bør jeg score på, så det er surt, sa Lehne Olsen til Eurosport.

Kun fem minutter senere satte Marius Amundsen ballen i mål, men assistentdommer Geir Oskar Isaksen annullerte korrekt for en hårfin offside.

Nytt RBK-poengtap

Noen godkjente nettkjenninger ble det derimot ikke, og lagene måtte ta til takke med poengdeling etter ruskevær i sluttminuttene. Lillestrøm tar dermed et viktig poeng i bunnstriden.

– Med litt flaks kunne vi fått tre poeng. Men det er ok med ett poeng. Gutta gjør en god kamp, selv om vi ikke får ha ballen like mye som vi ønsker. Vi holder nullen, og det er jo en god prestasjon mot Rosenborg, sa LSK-trener Jörgen Lennartsson til TV-kanalen.

Samtidig har Brann en gyllen mulighet til å krype innpå Rosenborg i gullkampen med fire runder igjen. Poengdelingen på Åråsen var RBKs tredje strake poengtap.

Kanarifansen sa unnskyld

Pål André Helland fikk sin første kamp på to måneder da han måtte erstattet en skadd Issam Jebali allerede etter 18 minutter. Også Birger Meling var tilbake etter én måned på sidelinjen.

I sluttminuttene måtte LSK-veteranen Frode Kippe ut med en skade.

Kanarifansen har den siste tiden vært i fokus etter å ha tatt med et banner med «Mind the gap» på bortekampen mot Brann. Banneret ble tolket som et stikk i retning Brann-supporteren som falt ned i T-banesporet før Branns kamp mot Vålerenga i august.

Idet kampen mot Rosenborg ble sparket i gang, løftet hjemmesupporterne et banner der de unnskylde seg til Brann-supporteren. Unnskyldningen har blitt godt mottatt i sosiale medier.

Rosenborg møter Brann borte til et svært viktig oppgjør neste søndag, mens Lillestrøm gjester Ranheim.

(©NTB)

