Twitter svarer engelske fotballsjefer: – Vil ikke identifisere

Twitter bøyer ikke av for kritikken fra engelske fotballmyndigheter og vil fortsatt la sine brukere publisere meldinger og kommentarer anonymt.

Etter gjentatte tilfeller av rasistisk hets mot fotballspillere sendte Englands fotballforbund, Premier League og English Football League forrige uke et åpent brev til Twitter og Facebook hvor et av forslagene handlet om identifikasjon av brukerne.

Twitter viderefører likevel sin policy om å la brukerne benytte anonyme kontoer. Selskapet lar seg ikke overbevise av argumentene i det åpne brevet som var signert av FAs direktør Mark Bullingham og hans kolleger i PL og EFL.

Twitter sier at selskapet er styrt av verdiene sine, og spesielt når det er snakk om grunnleggende spørsmål rundt dette med identitet.

– Vi mener at alle har rett til å dele sin stemme uten at det kreves en ID for å gjøre det.

Den rasistiske hetsen er for det meste blitt sendt fra kontoer der individer gjemmer seg bak et pseudonym, og det er gjentatte ganger blitt tatt til orde for at sosiale medier bør forby anonyme brukere.

– Pseudonymitet har vært et viktig verktøy for å si fra i undertrykkende regimer, og det er ikke mindre viktig i et demokratiske samfunn, uttaler Twitter, og legger til:

– Vi fordømmer rasisme, og vi vil fortsette å spille vår rolle i å takle denne uakseptable oppførselen. Det er ikke rom for rasistisk misbruk på Twitter.

Instagram, som eies av Facebook, varslet i forrige uke at de tar grep. Kontoer som sender rasistiske meldinger til fotballstjerner vil bli stengt, meldte Sky News.

Ole Gunnar Solskjær har tidligere varslet at Manchester United vil inngå et samarbeid med myndighetene om tiltak etter at flere av hans spillere stadig ble utsatt for rasisme.

