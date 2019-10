Twitter tar av etter Erling Braut Haalands scoringer mot Napoli

Nordmannen med sin femte og sjette scoring i Champions League denne sesongen.

RED BULL SALZBURG - NAPOLI 2-3

Kampen pågår fortsatt

Erling Braut Haaland terroriserte Napoli i den første omgangen, og tidlig i den første omgangen fant han veien til nettmaskene for Red Bull Salzburg. Dessverre så ble scoringen annullert for offside.

Men med drøye fem minutter igjen av den første omgangen, så pekte dommer Clement Turpin på straffemerket etter at Hwang hee-Chan ble lagt i bakken av Kevin Malcuit inne i Napoli-boksen.

Én mot én mot Alex Meret gjorde ikke Haaland noen feil , og utlignet etter at Dries Mertens hadde sendt Napoli i føringen tidligere i omgangen.

I andre omgang noterte Haaland seg for nok et mål, da han utlignet til 2-2 etter at Mertens først hadde gitt Napoli en 2-1-ledelse. Like etter nordmannens andre scoring ga imidlertid Lorenzo Insigne gjestene ledelsen for tredje gang i matchen.

Dermed har nordmannen noterte seg for smått ville seks scoringer på tre kamper i Champions League denne sesongen. Det gjør at flere på sosiale medier hyller den norske superspissen.

Squawka opplyser at Erling Braut Haaland er den første spilleren siden Real Madrid-stjernen Karim Benzema til å score i sine tre første Champions League-kamper som tenåring.

Også TV 2-ekspert Mina Finstad Berg har tatt til sosiale medier for å hylle nordmannen.

De er to av flere som har tatt til sosiale medier for å hylle Haaland etter en fantastisk god første omgang, der han tidvis danser rundt med Napoli-forsvarerne.