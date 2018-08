Tyrkia forsøkte å få Warholm disket etter gulløpet

- På TV-bildene kan det se ut som han går på utsiden av den ene hekken.

Karsten Warholm kunne slippe jubelen løs etter å ha løpt inn til EM-gull på 400 meter hekk torsdag.

Nå melder NRK at det etter gulløpet ble lagt inn en protest mot den norske gullvinneren.

- Vi har fått informasjon om at ble lagt inn en protest mot Karsten etter løpet i går. Vi vet ikke fra hvem, og på hvilket grunnlag, sier sportssjef i NFIF Håvard Tjørhom.

Ifølge statskanalen kom protesten fra Tyrkia og deres sølvvinner Yasmani Copollo, som ville blitt europamester dersom Warholm ble disket.

Juryen har imidlertid avvist protesten.

Ifølge Tjørhom er det sannsynlig at protesten ble lagt inn på bakgrunn av en hekkepassering i siste sving.

- På TV-bildene kan det se ut som han går på utsiden av den ene hekken. Men juryen har tilgang på bilder fra alle vinkler, og har kommet fram til at det ikke skjer noe ureglementært, sier Tjørhom.

Warholm satte norsk rekord da han sikret EM-gullet, med sterke 47,64.

- Jeg skal ærlig innrømme at presset har vært enormt. Dette er en generasjon i norsk friidrett det blir stilt krav til, men jeg digger det. Det er vi selv som har lagt lista, og jeg visste at folk kom til å forvente gull og at ingenting annet var bra nok. Det er selvfølgelig tungt å leve opp til, men på den andre siden så trigget det meg til å ta ut en ekstraordinær prestasjon. Det var digg å få en rekord med ett hundredel. Det var akkurat nok, sa Warholm til pressen etter at gullet var sikret.

Karsten Warholm har ikke besvart Nettavisens henvendelser fredag.



