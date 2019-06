Tysk dommer i Norges VM-åttedelsfinale

Riem Hussein (39) fra Tyskland skal dømme åttedelsfinalen i fotball-VM kvinner mellom Norge og Australia lørdag.

Med seg på linjene på Stade de Nice får hun skotske Kylie Cockburn og rumenske Mihaela Tepusa, mens Jana Adamkova fra Tsjekkia er fjerdedommer.

Felix Zwayer fra Tyskland er VAR-ansvarlig. Han var det også i Norges kamp mot Frankrike da de norske fikk en VAR-straffe mot seg.

Hussein har dømt Norge flere ganger tidligere, blant annet i 2-1-seieren over Nederland i fjor høst da de norske sikret VM-plassen. Tidligere i VM har hun dømt Brasils 3-0-seier over Jamaica og USAs 3-0-seier over Chile.

Det er annen gang i VM at Norge har tysk dommer. Bibiana Steinhaus dømte kampen mot Frankrike. Også den ble spilt i Nice.

Hussein er etter Steinhaus den andre tyske kvinne som i Tyskland dømmer proffkamper for menn. Mens Steinhaus dømmer i 1. Bundesliga, har Hussein så langt nådd nivå tre.

(©NTB)