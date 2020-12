Erling Braut Haaland har gjort et sterkt inntrykk på VM-kongen Lothar Matthäus. – Stolt over å ha ham i Bundesliga, sier tyskeren.

– Til bare å være 20 år, er han en maskin. Han er en flygende spiss, sier Matthäus til Bundesligas hjemmeside.

Intervjuet er referert av flere aviser, blant annet spanske AS.

– På et tidspunkt forsvinner Haaland fra Borussia Dortmund. Han er egentlig sportslig klar for det allerede nå, og vi er stolte over å ha ham i Bundesliga. Haaland er ikke mulig å erstatte, sier Matthäus som også nevner at Haaland jobber hardt defensivt i tillegg til å pøse inn mål.

Borussia Dortmund sliter for tiden og har savnet en skadd Haaland noen uker. Klubben sparket også treneren Lucien Favre ganske nylig.

Matthäus vant VM med Vest-Tyskland i 1990 og er en av Tysklands store fotballpersonligheter. Han spilte i fem VM-sluttspill.

Haaland kan gjøre comeback rett over nyttår i en kamp som spilles 3. januar mot Wolfsburg.

(©NTB)

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar