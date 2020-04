Tysk fotballpresident: – «Spøkelseskamper» eneste vei videre

Den tyske fotballpresidenten Fritz Keller advarer mot klubbdød og mener kamper bak lukkede dører er eneste farbare vei videre for landets toppligaer.

Bundesligafotballen har vært satt på pause siden i begynnelsen av mars. Når Erling Braut Haaland og kollegene kan være tilbake på banen er inntil videre i det blå.

Viktige avklaringer kan samtidig være nært forestående. Den tyske ligaen (DFL) håper myndighetene vil åpne for kampaktivitet igjen i første halvdel av mai. 9. og 16. mai er nevnt som mulige datoer.

Kommende torsdag møtes representanter for de 36 klubbene på første og andre nivå i tysk fotball til et videomøte.

– Viktige avgjørelser blir tatt denne uken med hensyn til veien videre, varsler fotballpresident Fritz Keller til fotballmagasinet Kicker.

Forbud

Angels Merkels tyske regjering har lagt ned forbud mot alle store arrangementer ut august. Den eneste muligheten for å få avviklet fotballkamper før den tid er spill for tomme tribuner – i Tyskland døpt «spøkelseskamper».

– Vi er veldig klare over at kamper uten fans mangler hjertet sitt. Fra diskusjoner med og tilbakemeldinger fra supportere vet vi godt hvor mye det smerter at de ikke kan støtte laget sitt, sier fotballpresident Keller.

Den tyske ligaen er desperat etter å få fullført inneværende sesong før 30. juni. Det handler om å sikre at verdifulle TV-penger ikke går tapt. Totalt skal så mye som 300 millioner euro, tilsvarende 3,3 milliarder kroner, stå på spill.

Fotballpresident Fritz er klar på at dersom de omtalte TV-pengene ikke finner veien til klubbenes kontoer vil «noen supportere kanskje aldri kunne gå på kamp med laget sitt igjen, fordi de snart ikke eksisterer lenger».

Tilskuerkritikk

Samtidig har en nasjonal supportergruppering i Tyskland rettet kritikk mot planene om å gjenoppta kampaktiviteten samtidig som koronaviruset fortsatt herjer i befolkningen.

– Gjenopptakelsen av fotballen, selv i form av spøkelseskamper, er ikke mulig å rettferdiggjøre, heter det i en uttalelse fra Fanszenen Deutschlands.

Grupperingen peker også på at en potensiell restart av fotballen vil være å gjøre narr av «resten av samfunnet» og også de mange helsearbeiderne som kjemper mot viruset.

Fotballpresident Keller opplyser at ulike scenarioer vil bli diskutert på torsdagens møte.

