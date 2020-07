Tysk fotballpresident vil ha publikum tilbake med massetesting

Den tyske fotballpresidenten Fritz Keller vil bruke fotballens infrastruktur til å teste publikum for koronaviruset i et ledd for å få publikum tilbake.

– Det må være en måte å komme tilbake en viss normal situasjon gjennom disse testene, sa Fritz Keller til avisen Babische Zeitung.

Det tyske fotballforbundet (DFB) er den blant de største idrettsorganisasjonene i verden med sine 7,1 millioner medlemmer. Keller sa at hvis hver enkelt kan nå ut til de 25.000 klubbene, så vil et stort antall tester kunne bli utført ved hjelp av folk med medisinsk erfaring ute hos klubbene.

Samfunnet vil tjene på det

Han mener at det ikke bare er fotballen, men samfunnet som helhet som kan tjene på denne store og omfattende testingen. Dessuten vil alle som har vært inne på et stadion og blitt testet være uten risiko for å smitte andre de neste 48 timene etter en negativ test.

DFB og den tyske serieforeningen (DFL) jobber med planer om få fansen tilbake i et begrenset antall når det nye sesongen starter 18. september. Avslutningen av inneværende sesong ble spilt uten publikum til stede på grunn av koronapandemien.

DFLs opplegg gjelder for 1. og 2. Bundesliga, mens DFB jobber med egne planer for landslagene, cupene, tredjedivisjon for menn og kvinnenes Bundesliga.

Lovende

Den tyske helseministeren Jens Spahn kalte DFLs opplegg for lovende, men understreket at klubbene må ha sine egne konsept som igjen krever godkjennelse fra lokale helsemyndigheter.

– Spørsmålet om hvordan fotballkamper kan arrangeres med publikum er et viktig signal for alle større arrangementer. Men reglene må tilpasses, sa Spahn.

– Det er viktig at klubbene tilpasser sine opplegg sammen med lokale helsemyndigheter slik at dette kan settes i gang. Det er også viktig for meg at dette blir fulgt nøye, sa helseministeren.

Visse restriksjoner

Derimot har den lokale idrettsministeren Susanne Eisenmann i Baden-Würtenberg, hvor Stuttgart ligger og Tyskland skal ta imot Spania, tatt til orde for at det må være visse restriksjoner framfor et fullsatt stadion.

– Det er viktigere ting under en pandemi enn fulle fotballstadioner. sa Eisenmann og la til at restriksjonene som varer til slutten av oktober er laget for å hindre spredningen av koronaviruset.

Hun sa også at ledige testekapasitet heller må brukes på medisinsk personell, lærere og andre arbeidere som ikke trenger å forholde seg sosial distansering.

