Tysk fotballtopp: – Vi trenger kamper uten tilskuere

Visepresident Rainer Koch i Tysklands fotballforbund mener at kamper i Bundesliga uten tilskuere trengs for å hjelpe klubbene økonomisk.

Koch var gjest i programmet Sport1, der han håper kampene blir spilt for tomme tribuner istedenfor å avlyse resten av sesongen.

– Ingen vil spille fotball for tomme tribuner, men vi vil heller det enn å ikke spille fotball i det hele tatt, sa Koch i programmet.

Å avlyse sesongen vil ifølge Koch koste klubbene i Bundesliga over 800 millioner dollar. Han fortalte også at det å spille kampene uten tilskuere vil hjelpe klubbene økonomisk etter at koronaviruset har gitt seg.

I utgangspunktet kan fotballen i Tyskland starte i første helgen av april, men etter alle solemerker blir utsettelsen forlenget.

En rekke nordmenn spiller i tysk Bundesliga. Erling Braut Haaland (Dortmund), Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin), Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Håvard Nordtveit (Hoffenheim) og Julian Ryerson (Union Berlin) har spilt flere kamper i årets sesong. I tillegg er norsk-kosovaren Valon Berisha på lån i Fortuna Düsseldorf.

