Tysk journalist: - Derfor sa Jürgen Klopp nei til Manchester United

Synes tilbudet fra den engelske storklubben var «usexy».

Jürgen Klopp har rukket å bli Liverpool-supporternes store helt siden sin ankomst på Anfield i 2015. Nå viser det seg at den tyske kulthelten fort kunne endt opp hos erkerivalen.

I sin nye bok «Klopp: Bring the noise» skriver nemlig den tyske journalisten Raphael Honigstein at Manchester United tilbød Klopp jobben som trener etter David Moyes.

Såpass interesserte skal United ha vært at direktør Ed Woodward fløy til Tyskland for å møte den daværende Borussia Dortmund-treneren, for å tilby han jobben.

- Woodward fortalte Klopp at «Drømmenes Teater» (Old Traffords kallenavn) er «som et Disneyland for voksne», et mytisk sted der, slik kallenavnet foreslo, underholdingen var av ypperste klasse og drømmene ble virkelighet, skriver Honigstein i sin bok, som er gjengitt av engelske Daily Mail.

Usexy



Klopp skal ikke ha blitt veldig overbevist over måten Woodward la frem tilbudet, og skal ha fortalt venner at han synes det hele virket litt «usexy». Han skal likevel ha vurdert tilbudet.

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke ønsket at Klopp skulle bli i klubben, men valgte å la den karismatiske treneren bestemme selv om han ønsket å ta over United, skriver Honigstein.

ANSVARLIG: United-direktør Ed Woodward forsøkte å lokke Klopp til Old Trafford.

Kort tid etter at Moyes fikk sparken, og engelsk media hadde hauset Klopp opp som hans arvtager til United-jobben, lettet tyskeren på sløret i en pressemelding.

- Manchester United er en stor klubb og jeg kjenner meg veldig igjen med dere fantastiske supportere. Min forpliktelse er likevel til Borussia Dortmund, og vårt forhold er uoppløselig, skrev Klopp den gangen.

Følelser



United valgte dermed å gå for nederlandske Louis van Gaal, mens Klopp fortsatte i sin jobb i Tyskland. Klubber som Tottenham og Manchester City skal ha vist sin interesse, men etter at hans tid var omme i Dortmund var det en annen klubb i England som fristet mest.

- Da Liverpool tilbød ham jobben skal det ikke ha vært sjans for andre klubber, skriver Honigstein i sin bok. Den følelsesmessige tilknytning supporterne hadde til klubben skal ha vært utslagsgivende for 50-åringen.

Dermed gikk United og Klopp hver sin vei, og har siden møtt hverandre på hver sin banehalvdel. Denne sesongen spilte Klopps Liverpool og Manchester United, nå trent av José Mourinho, 0-0.

I skrivende stund er likevel United som kan smile bredest. De ligger på andreplass i premier League, fire poeng foran Liverpool som ligger på femteplass.

