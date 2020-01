Den ferske Borussia Dortmund-spilleren strålte på trening, og gjør seg bemerket både på og utenfor banen.

DORTMUND (Nettavisen): - Han virker å være veldig selvsikker, og han vet akkurat hva han vil og hvor han vil. Både hvordan han spiller med journalistene ved å stille spørsmål tilbake, samt å gi korte svar.

Det sier Ruhr Nachrichten-journalist Tobias Jöhren til Nettavisen underveis i Borussia Dortmunds trening i solskinnet, en kvarters kjøretur unna byens sentrum.

Treningsøkten var den første muligheten BVB-fansen fikk til å se Erling Braut Haaland i aksjon på lagets eget treningsanlegg. Det var knyttet store forventninger til 19-åringen da han kom til klubben, og forventningene ble ikke akkurat skrudd ned etter tre mål mot Augsburg.

Rundt 350 supportere hadde tatt turen til Dortmunds treningsbane for å overvære den åpne økten.

Blant de fremmøtte var Jöhren, som jobber som Borussia Dortmund-reporter i lokalavisen Ruhr Nachrichten. Han følger klubben svært tett, og fikk et av sine første møter med Haaland i etterkant av Augsburg-kampen.

- Vi tyske journalister blir så smått kjent med ham, og han er på mange måter en spesiell gutt, ikke bare på banen, men også i intervjuer, forteller han.

BVB-EKSPER: Tobias Jöhren følger Borussia Dortmund svært tett som journalist i lokalavisen Ruhr Nachrichten. Foto: Adrian Richvoldsen/Nettavisen

- Selvsikker og trygg på seg selv

Haaland ble blant annet intervjuet av Sky Sports Tyskland etter kampslutt lørdag, og da han fikk spørsmål om han følte seg i form til å spille 90 minutter mot Köln, svarte han følgende.

- Hvordan så det ut?

- Veldig bra, svarte Sky-reporteren før Haaland fulgte opp.

- Okay, da har du svaret ditt.

Jöhren legger ikke skjul på at han ble overrasket over jærbuens utstråling i intervjuer i etterkant av lørdagens 5-3-seier.

- Jeg ble overrasket over at det var en 19 år gammel fyr som er så selvsikker og trygg på seg selv, og det er spesielt. Ofte har du 19 år gamle spillere som er litt nervøse, og til og med kanskje redde, men det er ingenting av det. Han er virkelig seg selv og trygg på seg selv, forteller han mens Haaland og de resterende lagkameratene terper offensiv samhandling på treningsfeltet.

GLIS: Ruht Nachrichter trekker fram at Haaland virker å være så trygg på seg selv. Foto: Thomas Kienzle (AFP)

Én som har intervjuet Haaland ved flere anledninger er Jan Åge Fjørtoft. Viasat-profilen, som omtaler spissen som en sjarmerende, og til tider ordknapp jærbu, fikk hele åtte minutter med unggutten etter Augsburg-kampen.

Han har til Nettavisen tidligere fortalt at Haaland gjerne blir omtalt som «gal, på en positiv måte» i Tyskland, og skryter i likhet med Jöhren av spissen.

- Jeg synes han er ekte, han er til stede og da må man bare være enda mer skjerpet. Det er bare sånn det er. Folk er jo veldig forskjellige i intervjusituasjoner, så det er alle varianter. Det jeg synes er morsomt med Erling er at han er en så fin gutt med så god innstilling, og han minner meg egentlig veldig om Martin Ødegaard som også har den type innstilling til det de holder på med. De synes det morsomste i livet er å være fotballspiller og utvikle seg som fotballspiller, og det er veldig fint, forteller han.

Han får støtte av TV 2-ekspert Jesper Mathisen, som mener Haaland illustrerte det godt selv i et intervju nylig da han sa at «har et greit liv om dagen».

- Det ser du virkelig på ham. Han er klar over at han er privilegert, han er klar over at han har kommet dit han er fordi han har jobbet ekstremt hardt, og han er fullt klar over at han må fortsette å jobbe på samme måte, sier han til Nettavisen og fortsetter.

- Han kan svare på en litt annen måte i diverse intervjuer, men jeg synes bare det er kult at ikke alle svarer det samme. Det er nok av fotballspillere som du vet hva kommer til å svare, og så svarer de nøyaktig dét. Han kan kanskje ha blitt oppfattet litt arrogant av noen, men de som kjenner ham vet at det er en skikkelig god gutt som elsker å spille fotball.

Strålte etter trening

Haaland var blant de første Dortmund-spillerne som tok turen over til supporterne etter rundt halvannen times trening i det tyske solskinnet.

Unggutten fra Jæren var i strålende humør, og både spøkte og lo med de fremmøtte tilskuerne som ville ha en bit av ham.

Det er ingen tvil om at lysluggen allerede er blitt en favoritt blant fansen, og han sank heller ikke i popularitet etter tirsdagens trening.

Han ble gående i underkant av en halvtime for å signere autografer og ta «selfies» med fansen, og passet på at alle hadde fått sitt da han omsider tuslet tilbake mot garderobeanlegget i Dortmund - lenge etter de aller fleste BVB-spillerne.

FLOKKET SEG RUNDT: Haaland brukte over en halvtime på den fremmøtte fansen. Foto: Adrian Richvoldsen/Nettavisen

Jöhren påpeker at Haalands inntog i klubben gir laget en helt ny dimensjon offensivt. Paco Alcazer har hatt noen tunge måneder og er på vei bort fra klubben, og spanjolen var ikke engang i kamptroppen lørdag.

Marco Reus, Thorgan Hazard og Jadon Sancho, ingen av dem med spisskompetanse som en ren spiss, har ofte blitt foretrukket i de offensive posisjonene av trener Lucien Favre, men nå har både trioen og Favre fått inn en klar spydspiss i Halaand.

- Det er noe som har manglet i første del av sesongen. Han viste på en imponernede måte hva han kan tilføre Borussia Dortmund, og det er en ny kvalitet de har gjennom Erling Haaland, og noe de virkelig trenger, sier Jöhren.

Han er klar på at spillere som Sancho, Reus og Hazard, som alle blant annet er svært gode tilretteleggere, kan nyte godt av den norske unggutten.

- Han går rett på mål, noe som har manglet. BVB har ekstraordinære spillere, men noen ganger glemmer de bare å skyte, men Haaland er stikk motsat. Han ser mål, går rett på før han går på skudd, avslutter han.