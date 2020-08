Tysk liga aksepterer at man må vente med tilskuere

Den tyske proffligaen i fotball (DFL) sier at den har innsett at det ikke blir publikum på tribunene fra sesongstart i september, etter motbør fra politikerne.

Klubbene i 1. og 2. Bundesliga ble forrige uke enige om å gå inn for å slippe inn et begrenset antall tilskuere med personlige plassbilletter på kampene fra sesongstart. Ståplasser, seksjoner for bortefans og alkoholservering skulle ikke tillates.

Politikerne har imidlertid siste ord, og Tysklands helseminister hadde mandag en videokonferanse med lokale helsemyndigheter der konklusjonen var at man ikke vil prioritere klarsignal for tilskuere på idrettstribuner, særlig ettersom smittetallene nå er stigende.

– DFL har hele tiden understreket at kampen mot koronaviruset må ha første prioritet. Derfor respekterer vi selvsagt helseministrenes standpunkt i den nåværende situasjonen, heter det i en uttalelse fra ligaen.

Intet krav

– Vi har ikke kommet med noe krav om når tilskuere skal slippes inn eller hvor mange, og det vil vi heller ikke gjøre.

Tysk Bundesliga var i mai første store fotballserie som startet opp igjen etter viruspausen, og sesongen ble spilt ferdig uten tilskuere. Den neste sesongen starter tredje helg i september. Allerede helgen før er det cuprunde.

DFL håper fortsatt at det vil bli åpnet for tilskuere i løpet av høsten, men nå lanseres november som et mer sannsynlig tidspunkt. Bayern München-styreleder Karl-Heinz Rummenigge krysser fingrene.

I det små

– Vi håper at vi tross de negative uttalelsene fra politikere får spille foran publikum på et tidspunkt, for fotball er ikke gøy uten tilhengere, sa han i en kommentar.

– Kanskje må vi begynne i det små. Vi behøver ikke å slippe inn 25.000 med en gang.

Unsere Kurve, en paraplyorganisasjon for supporterklubber, uttaler at den også godtar politikernes avgjørelse om fortsatt stengte tribuner.

– Vi fotballtilhengere påberoper oss ikke spesiell status. Å beskytte befolkningens helse veier tyngst, sier viseformann Markus Sotirianos til DPA.

