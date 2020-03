Tysk magasin: - De frykter for Schumachers liv

Formel-1-legenden Michael Schumacher er i risikogruppen som kan være ekstra sårbar for koronaviruset.

Schumacher pådro seg en alvorlig hodeskade i forbindelse med en skiulykke i 2013.

Familien har etter ulykken i stor grad holdt helt tett om formel-1-førerens helsetilstand, men hans kone Corinna kom med en sjelden uttalese i fjor.

- Dere kan være trygge på at han er i de beste hender, og at vi gjør alt som er menneskelig mulig for å hjelpe ham, sa Corinna.

Schumacher bor i dag i Gland i Sveits hvor han ifølge diverse internasjonale medier blir fulgt opp av medisinsk personell.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

I SVEITS: Her er Schumacher-familiens hjem i Gland. Foto: Laurent Gillieron (AP)

Frykter koronaviruset

Nå skal imidlertid familien være bekymret for Schumacher som følge av koronaviruset som sprer seg over hele verden.

Det er det tyske magasinet Bunte som skriver at familien tar grep for å minske sjansen for at den tidligere formell-1-føreren blir smittet.

Bunte forteller at han som følge av sin helsetilstand er i risikogruppen som er i større fare for å bli alvorlig syk av covid-19.

- På grunn av denne spesielle perioden tar familien nå ekstra forholdsregler, forteller en kilde til magasinet.

Les også: Mourinhos oppførsel vekker oppsikt: - Jeg er sjokkert (+)

Over 11.000 smittet

Sveits har ifølge oversikten hos Worldometer nærmere 12.000 registrerte tilfeller av covid-19. Så langt har 194 personer omkommet som følge av viruset i Sveits.

Myndighetene har i likhet med en rekke andre land innført tiltak i håp om å begrense den voldsomme spredningen av viruset.

Skoler, restauranter og barer er allerede stengt ned, mens myndighetene nå gir bøter til samling av grupper på mer enn fem personer.

Myndighetene oppfordrer også befolkningen til å holde avstand på minst to meter fra hverandre.

Kampanje Nettavisen Pluss: Få 6 mnd for 249 kr

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.