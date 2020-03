Tysk og fransk fotball uten tilskuere

Fransk toppfotball skal spilles uten publikum på tribunene den neste måneden som følge av frykt for koronaviruset. I Tyskland stenges arenaene kommende helg.

Den franske ligaen opplyste mandag at fotballkampene skal spilles for lukkede dører eller med meget få tilskuere fram til 15. april. Landet for øvrig har også forbudt forsamlinger på 1000 eller flere mennesker.

I helgen ble storlaget Paris Saint-Germains hjemmekamp mot Strasbourg utsatt som følge av frykten for spredning av koronaviruset. PSG skal dessuten spille hjemmekamp uten publikum mot Borussia Dortmund i mesterligaen onsdag kveld.

Ligadirektør Christian Seifert i tyske Bundesliga sier det er urealistisk å slippe publikum inn på kampene kommende helg.

– Vi ville helst spilt den kommende serierunden med tilskuere, men det er dessverre ikke realistisk, sier han til avisen Bild.

Han slår samtidig fast at selve kampene i serierunden gjennomføres som planlagt.

(©NTB)