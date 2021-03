Tysk opprykkshelt fikk sparken

Uwe Neuhaus fikk mandag sparken som trener for tyske Arminia Bielefeld – et halvt år etter at han førte den tyske fotballklubben opp i Bundesliga.

Neuhaus overtok treneransvaret i Bielefeld for halvannet år siden. Da befant klubben seg i en vanskelig sportslig situasjon på nedre halvdel av tabellen i 2. Bundesliga. Ansettelsen ga imidlertid et umiddelbart oppsving og i fjor sommer ble det opprykk til øverste nivå i tysk fotball. Bundesliga-tilværelsen har imidlertid vært tøff. Bielefeld sliter i bunnen av tabellen og de siste fem kampene har kun innbrakt ett poeng. Mandag kostet det trener Neuhaus jobben. Sist lørdag ble det 0-3-tap for Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund. (©NTB)

