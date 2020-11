Tysk ros til Norge - forvirring rundt Haaland-karantene

Oslo kommune regner med at de norske spillerne følger betingelsene for samtykket til hjemreiser. Tyske medier er usikre, men omtaler norske myndigheters beslutning positivt.

Aviser i Tyskland er i tvil om Erling Braut Haaland kan tillates spill for klubblaget Borussia Dortmund i neste kamp. Det tyske storlaget møter Hertha Berlin på bortebane lørdag, for øvrig mot klubben til landslagskeeper Rune Jarstein, en annen av de norske spillerne som er pålagt karantene.

Tyske aviser melder at Haaland er på vei hjem til Dortmund søndag. Bild påpeker også at norske myndigheters anbefaling er karantene i ti dager for hele troppen som ble tatt ut til Norges Nations League-kamper.

Flere trekker fram norske myndigheters avgjørelse om å pålegge Norge-troppen karantene som en god beslutning etter Omar Elabdellaouis positive test.

Samtidig retter mange av de samme mediene skarp kritikk mot lokale helsemyndigheter i Leipzig, som tillot at Tysklands Nations League-kamp mot Ukraina ble spilt lørdag kveld.

Gjennomførte omstridt kamp

Oppgjøret ble gjennomført, til tross for fem påviste smittede i ukrainernes reisefølge. Fire Ukraina-spillere og en person i støtteapparatet fikk påvist covid-19-smitte bare 25 timer før kampstarten.

Hos Der Spiegel hevdes det at de ansvarlige for at Tyskland-Ukraina ble spilt bagatelliserer de postive koronatestene i den ukrainske troppen i forkant. Samme avis mener fotballen tvinger igjennom kamper med alle midler under tittelen «Landslaget vinner, fotballen taper».

Tagezeitung mener norske myndigheters avgjørelse er et eksempel til etterfølgelse, og skriver at «avlysningen av kampen mellom Norge og Romania viser at det er mulig å stå i veien for fotballens interesser».

Ukraina-spillerne Andrej Jarmolenko, Sergij Sydortsjuk, Viktor Kovalenko, og Viktor Tsygankov avla positive koronatester fredag. At Tyskland-Ukraina likevel ble spilt, i tråd med bestemmelsene i UEFA-protokollen, vakte reaksjoner.

Tysk presse stiller spørsmål ved om gjennomføringen var trygg med tanke på smittefaren. Mange er mer opptatt av den forverrede koronasituasjon i Europa enn Tysklands 3-1-seier over et koronaredusert Ukraina i Leipzig.

Landslagssjef Joachim Löw måtte tåle å svare på langt flere spørsmål om koronaviruset enn det sportslige på pressekonferansen etterpå.

- Skal følge betingelsene



Kommuneoverlege i Oslo, Tore W. Steen, ga de norske spillerne tillatelsen til å reise hjem for å fullføre karantenen i landene de bor. En forutsetning for å få innvilget søknadene var at spillerne skulle reise rett til hjemstedene sine, og skal oppholde seg der til karantenetida på ti dager er overstått etter neste helg.

Til NRK sier Steen at han stoler på spillerne, men at kommunen ikke har mulighet til å sanksjonere mot spillere hvis de bryter karantenen.

- Men når spillerne har akseptert dette samtykket vi har gitt, så ligger de implisert at de skal følge betingelsene vi har satt. Da regner jeg med at de gjør det, sier Steen til kanalen.

Søndag kveld bekrefter også NFF at de har gitt spillerne beskjed om å følge opp karantene selv om de har forlatt Norge.

Det bekrefter toppfotballsjef Lise Klaveness til TV 2.

– Vi har gitt beskjed om at forutsetningen er at de skal følge opp karantene etter nærkontakt i hjemlandet. De har fått med seg et skriv fra kommuneoverlegen om det samme. Forutsetningen for at de kunne dra hjem på denne måten var for å følge opp smittekarantene hjemme, sier Klaveness.

Usikkerhet i Tyskland



De tyske karantenereglene hindrer ikke Haaland og andre norske Bundesliga-spillere i å spille neste helg. I Tyskland er man dermed usikre på hvordan situasjonen skal håndteres, skriver Die Welt.

Samme avis konstarerer at et eventuelt Haaland-fravær vil være et hardt slag for Dortmund. Superspissen har stått for seks scoringer på de seks første ligakampene i høst.

I en e-post til TV 2 har kommunikasjonssjef Sascha Fligge i Borussia Dortmund påpekt at klubben er i dialog med NFF. Dette for å avklare om Haaland kan bli tilgjengelig for spill.

«Vi er i tett dialog med Norges Fotballforbund, og vil få klarert alle nødvendige punkter når Erling er tilbake i Tyskland», skriver Fligge i e-posten.

