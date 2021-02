Tysk storavis hevder det er en stor sjanse for at Klopp gir seg i Liverpool neste år

Bild har regnet seg fram til at det 68 prosent sjanse for at Liverpool-manageren forlater klubben i 2022 og griper en unik mulighet i hjemlandet.

Den tyske storavisen skriver onsdag at det er store sjanse for at Liverpool-manager Jürgen Klopp lar seg lokke til jobben som tysk landslagssjef.

Det er ventet at Joachim Löw gir seg i jobben etter VM i 2022 og at Klopp da er mannen det tyske forbundet ønsker at skal ta over laget.

Bild har derfor regnet seg fram til at det er 68 prosent sjanse for at Klopp gir seg i Liverpool etter 2021/22-sesongen, selv om han har kontrakt til 2024.

EM på hjemmebane

Avisen skriver at Klopp etter sesongslutt i 2022 da ønsker å ta seg noen måneder fri, før han overtar landslagsjobben etter Löw i januar 2023, siden VM i 2022 etter planen skal spilles i Qatar i desember det året.

Mye av grunnen til at Bild tror tyskeren vil være interessert i jobben da, er at han vil få muligheten til å lede Tyskland på hjemmebane under EM i 2024.

Videre melder avisen at koronapandemien skal ha påvirket Klopp en del og at han derfor stiller seg flere spørsmål nå om hva han ønsker i framtiden. Som en følge av dette hevdes det at han også kan finne på å trekke seg fra Liverpool etter den inneværende sesongen, en sesong som ser ut til å ende i stor skuffelse.

De røde henger imidlertid fortsatt med i Champions League og en god innspurt der kan fort snu mye på hodet for både Klopp og spillerne i klubben.

Kona trives i Liverpool

Én ting som imidlertid taler for at manageren skal bli værende ut kontrakten i Liverpool, er ifølge Bild at kona Ulla trives meget godt på Merseyside.

Velger Klopp-familien å bli værende til sommeren 2024, vil 53-åringen ha ledet Anfield-klubben i hele ni år, hans lengste periode som trener i samme klubb.

Tyskeren har mottatt enorm støtte fra fansen i den tunge perioden han og klubben har vært igjennom - i tillegg til en rekke svake resultater, mistet Klopp også moren sin i januar og fikk ikke reist i begravelsen på grunn av innreiserestriksjoner i Tyskland.

Denne støtten, samt den standingen Klopp har hos eierne, Fenway Sports Group, taler imot at han kommer til å få sparken i klubben med det første, mener Bild.

Klopp overtok som manager i Liverpool i oktober 2015, kort tid etter at Brendan Rodgers fikk sparken. Siden den gang har han ledet klubben til både seier i Champions League (2019) og Premier League (2020).

