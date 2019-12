Tysk trener ber Arsenal gå «all inn» på Ljungberg

Tidligere Wolfsburg-trener og Ljungberg-kollega Andries Jonker er ikke tvil om at svensken burde få jobben i Arsenal permanent.

Etter Unai Emery fikk sparken har den tidligere Arsenal-spilleren Fredrik Ljungberg fått ansvaret for å lede klubben til de finner en permanent løsning.

Det ble 2-2 i første kamp mot Norwich, og ekspertene var fort kritiske til om Ljungberg er den rette mannen til å få London-laget på rett kjøl. En som har troen på den tidligere vingen er Andries Jonker.

Modig

Andries Jonker kommer med anbefalingen i et intervju med Sky Sports. Jonker har tidligere vært trener i staben til både Arsenal og Barcelona, og vært midlertidig hovedtrener for Bayern Munchen.

Han mener det vil være en modig, men riktig avgjørelse av Arsenal å ansette Ljungberg permanent, særlig fordi han kjenner klubben godt.

- Arsène var der i mange, mange år, og gjorde det på sin måte. Så kom det en annen trener, som gjorde det helt annerledes og han fikk det veldig vanskelig, sier han.

Jonker som også jobbet tett med svensken i Arsenal ville foretrukket om Arsenal ga jobben til en som kjenner klubben, akademiet, og de unge talentene som er der.

- Gi han tid, gi han selvtillit, hjelp ham, og støtt ham, sier den tidligere Wolfsburg-treneren.

Flink til å utvikle spillere

Tyskeren har fulgt Ljungberg siden han startet trenerkarrieren og da han fikk jobb som assistenttrener for Wolfsburg hentet han Ljungberg til den tyske klubben.

- Grunnen til at jeg hentet ham var at jeg ville ha en som var flink til å utvikle spillere. Han likte å tenke på det taktiske og hvordan vi kunne vinne over det andre laget.

Den tyske treneren tror ikke bare at å ansette Ljungberg vil være bra for Arsenal, han tror det kan ha en ringvirkning for hele Premier League. Han har tidligere uttalt at han mener de unge engelske spillerne ikke fikk så mange sjanser de burde, både i ligaen og i Arsenal.

- Jeg er helt overbevist om at hvis Freddie får sjansen til å bruke unge spillere, så vil han ikke nøle, sier han og fortsetter.

- Han har brukt så mye tid på utvikling av unge spillere i både Arsenal og Wolfsburg. Det vil være riktig vei for Arsenal, men også generelt for engelsk fotball, avslutter han.

Torsdag tar Arsenal imot Brighton hjemme i Premier League, og Ljungberg får en ny sjanse til å prøve og overbevise om at han er mer enn en midlertidig løsning.