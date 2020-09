Tyske fotballklubber godtar ulike publikumskvoter

Regionale helsemyndigheter i Tyskland fastsetter tillatt publikumstall på fotballkamper. Klubbene i Bundesliga godtar at noen får mange og andre få hjemmefans.

Saken var et tema på videokonferansen i den tyske ligaen (DEL) torsdag, der klubbene i de to øverste divisjoner for menn var representert. Denne uken fikk RB Leipzig klarsignal til å slippe inn 8500 tilskuere på sine hjemmekamper. Myndighetene i Berlin godtar inntil 5000, mens mange klubber må nøye seg med et par hundre, slik det er i Norge.

Wolfsburg-direktør Jörg Schmadke har uttalt seg kritisk om dette og ment at de samme regler bør gjelde for alle.

– Det gjør en forskjell om det er 10.000 som heier på hjemmelaget eller om det er 500. Dette kan gi ulike konkurransebetingelser, sa han til Sportbuzzer.

– Helst vil vi ha nasjonale retningslinjer for tilskuertilgang som er like for alle, men det var ingen som fremmet det som et krav på dagens møte, sa DEL-direktør Christian Seifert.

– Jeg synes også det ville være bomskudd å snakke om ulike konkurransebetingelser. Sesongen som kommer vil uansett bli gjennomført under uvanlige og krevende rammer.

