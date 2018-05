Tyske fotballstjerner får flengende bildekritikk

Politikertoppen Christian Linder retter krass kritikk mot fotballstjernene Mesut Özil og Ilkay Gündogan for å ha posert på bilder med Tyrkias president Erdogan.

Linder, som er partileder for de tyske Fridemokratene (FDP), likte ikke at to av Tysklands største fotballprofiler nylig lot seg avbilde sammen med Erdogan etter å ha gitt den tyrkiske presidenten fotballdrakter i gave.

– Som idrettsidoler har fotballstjerner å være rollemodeller. Det er svært uheldig at Özil og Gündogan viser seg med Erdogan, som har forvandlet en gang sekulære Tyrkia til et islamistisk presidentdiktatur, sier Linder.

Tidligere har den tyske helseministeren Annette Widmann-Mauz sagt at de to fotballstjernene går foran som dårlige eksempler.

På drakten Gündogan overrakte den tyrkiske presidenten var det skrevet en personlig hilsen. Den lød «Til min ærede president – i oppriktighet».

Manchester City-spiller Gündogan har i ettertid sagt at gaven ikke bør tolkes som noe politisk budskap fra hans side.

Både Özil og Gündogan er med i den tyske bruttotroppen til sommerens fotball-VM i Russland.

