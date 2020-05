Tyske idrettsutøvere reagerer på Bundesliga-avgjørelsen: - Perverst!

Mener dette er prov på at fotballen opptrer i en annen verden enn resten av idrettene.

Onsdag ble det offentliggjort at tysk fotball er tilbake igjen mot midten av mai-måned. Meldingen, som nå er offisielt bekreftet av den tyske fotballigaen (DFL) omhandler både øverste og nest øverste nivå av tysk fotball.

Etter planen kan tysk fotball være tilbake etter 15. mai eller 22. mai, men en fastsatt dato vil først offentliggjøres torsdag, skriver blant andre Die Welt på Twitter.

De skriver videre at kampene vil skje uten publikum, og at det vil være stor hygienetiltak iverksatt for å minste smittefaren for fotballspillerne.

- Perverst!

Beskjeden har vekket sterke reaksjoner i Tyskland, og flere av landets mest profilerte idrettsutøvere viser sin avsky til at fotballen nå returnerer.

Blant dem som reagerer aller sterkest er spydkasteren Johannes Vetter:

- Staten selger folks helse for fotballen. Dette er perverst, sier Vetter i en kommentar til Frankfurter Allgmeine, som igjen er gjengitt av svenske Expressen.

27-åringen fra Dresden kan vise til en gullmedalje fra VM i London i 2017, og tok også med seg bronsemedalje fra mesterskapet i Doha i 2019.

Han er overhode ikke alene om å reagere på at fotballen nå returnerer til Tyskland innen de neste ukene.

IKKE FORNØYD: Johannes Vetter mener det er perverst å gi Bundesliga tommel opp. Foto: Andrej Isakovic (AFP)

Roeren Karl Schulze, som var med å vinne OL-gull både i London i 2012 og Rio de Janeiro i 2016, mener at dette er prov på at fotballen opererer helt på egenhånd:

- Det faktum at fotballen ikke engang føler at den trenger å bli spilt foran publikum viser hvilken dekadent verden den sporten lever i, sier Schulze, som også oppgis å være supporter av Dynamo Dresden i 2. Bundesliga.

Kulestøter Christina Schwanitz, som tok gull under EM i Amsterdam i 2016, samt bronse i Doha i 2019, rister også på hodet av avgjørelsen som nå er tatt:

- Jeg synes ikke det er riktig at fotballen skal være såpass særskilt, forklarer 34-åringen i sin kommentar til den tyske avisen.

Den tyske Bundesliga er den første av de store ligaene rundt omkring i Europa som nå har lagt frem konkrete planer for hvordan de ønsker å returnere til fotballen.

Stopp i spillet

Onsdag kom meldingen om at belgisk fotball legges ned for 2019/2020-sesongen, som betyr at blant andre Mats Møller Dæhli og Kristian Thorstvedts Genk er ferdigspilte denne sesongen.

I Nederland har man bestemt at det ikke krones noen mester, ei heller at noen rykker ned denne sesongen. Der har nemlig forbundet bestemt seg for å annullere hele sesongen.

Det betyr blant annet at AZ Alkmaar, der Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Håkon Evjen, ikke får muligheten til å sikre seg seriegullet i Æresdivisjonen denne sesongen.

For Ruben Gabrielsen i Toulouse er situasjonen noe mer kritisk. Man har nemlig bestemt i Frankrike at Ligue 1-sesongen er over, og har utropt PSG til mester.

Samtidig har man også bestemt at de tre klubbene nederst på tabellen rykker ned. Det betyr at Gabrielsen og Toulouse rykker ned til Ligue 2. Det samme gjelder også Haitam Aleesami og Amiens, som går ned sammen med Toulouse og Nimes.

Ifølge den franske radiokanalen RMC har man allerede planlagt for en retur i Champions League, der Juventus og Lyon skal møtes i august.

Det er fortsatt ikke fattet noe beslutning om hvordan man ønsker å gjenoppta seriene i nasjoner som England, Spania og Italia, men alle tre ligaene skal se på muligheter for en retur til fotballen.

Tirsdag kom meldingen om at Premier Leagues skjebnemøte finner sted førstkommende mandag, etter at man nå avventer videre meldinger fra myndighetene.

I Norge anser man 7. mai, førstkommende torsdag, som datoen der man endelig vil finne ut om man får tommel opp for å sparke i gang Eliteserien.