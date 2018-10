Tyskland i nedrykkstrøbbel etter Griezmann-dobbel

Det går mot full Nations League-fiasko og mulig nedrykk for Tyskland. To scoringer av Antoine Griezmann snudde 0-1 til 2-1 for Frankrike tirsdag.

Joachim Löws posisjon som tysk landslagssjef har vært et hett tema i hjemlandet den siste tiden. Etter sommerens pinlige VM-exit har han ikke greid å gi «Die Mannschaft» løftet laget sårt trenger.

Riktignok så det lenge lyst ut på Stade de France. Tyskland spilte godt og tok en tidlig ledelse etter en Toni Kroos-straffe, men etter 62 minutter stanget Griezmann inn 1-1. Det var spissens 25. mål for Frankrike.

Samme mann var sikker da han gjorde 2-1 fra krittmerket ti minutter før slutt. Griezmann sendte Manuel Neuer feil vei og styret straffen i høyre hjørne. Vertene fikk straffen etter at Blaise Matuidi ble lagt i bakken av Mats Hummels.

Styrer ikke egen skjebne

Med den franske snuoperasjonen ligger Tyskland helt sist i sin gruppe i nasjonsligaens A-divisjon. De står med ett fattig poeng etter tre av fire kamper. Frankrike topper med sju poeng, mens Nederland har tre etter to spilte oppgjør.

Det betyr at tyskerne ikke har skjebnen i egne hender før hjemmemøtet med nederlenderne i november. Det kan gå mot nedrykk for den stolte fotballnasjonen.

I Saint-Denis så ikke Tyskland preget ut av 0-3-smellen for Nederland noen dager i forveien. Löws menn tok tak i kampen, og etter et snaut kvarter kunne Toni Kroos sende tyskerne i føringen fra straffemerket.

Lloris-redninger

Frankrike havnet i trøbbel da Paul Pogba rotet bort ballen dypt inne på egen banehalvdel. Leroy Sané snappet den opp, gikk på løp og forsøkte å slå inn mot Timo Werner. Ballen traff Presnel Kimpembe i hånden. Hugo Lloris fikk en hånd på Kroos' straffe, men greide ikke å styre den unna.

Før pause spilte gjestene til tider strålende fotball. Under ti minutter etter ledermålet kom de til et par store sjanser, men Lloris hang årvåkent med og reddet Frankrike.

Tyskland holdt mye på ballen og tvang i perioder verdensmesterne til å løpe mye imellom. Det hører med til historien at Kylian Mbappé og Griezmann var en trussel hver gang de fikk muligheten.

Etter pause slo Frankrike hardt tilbake og påført tyskerne nok en nedtur.

