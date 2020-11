Tyskland-sjefen fredes tross 0-6-fiaskoen

Joachim Löw er presset etter Tysklands ydmykende stortap for Spania, men landslagsledelsen står fast ved at han leder laget i neste års fotball-EM.

Tirsdag ble tyskerne rundspilt og knust i spanjolenes 6-0-fest i Sevilla. Det var en tangering av Tysklands største tap satt i 1931.

Etterpå gjorde landslagets manager Oliver Bierhoff det klart at Löws posisjon ikke er truet. Han skal fortsatt lede Tyskland i EM neste sommer.

– Absolutt, ja. Denne kampen endrer ingenting. Vi har troen på Joachim Löw. Når det gjelder landslaget, får man analysere turnering for turnering. Vi vil oppnå det maksimale i neste års EM, sa Bierhoff.

Löw har ledet det tyske fotballandslaget siden 2006. Høydepunktet kom med VM-tittelen i 2014, men de siste årene har mye gått galt for «Die Mannschaft».

For to år siden røk Tyskland ut av VM allerede i gruppespillet. Med tirsdagens tap har laget kun vunnet tre av sine åtte siste kamper. Seieren sikret for øvrig Spania en plass i semifinalen i Nations League.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto