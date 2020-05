Tyson-videoer bekymrer UFC-sjefen: - Vær så snill, ikke gjør det!

Dana White ber Mike Tyson (53) innstendig om ikke å gjøre comeback, mens bokselegendens treningsvideoer går viralt.

De siste ukene har videoer av en 53 år gammel Mike Tyson, som ser ut til å trene for et comeback, blitt publisert i sosiale medier.

Den tidligere tungvektsmesteren, som nådde karrieretoppen på midten av 90-tallet ser intenst inn i kameraet på et av klippene og melder «I'm back».

Foreløpig er det ikke klart hva Tyson trener for, men spekulasjonene om et tredje møte med Evander Holyfield har begynt å versere. Samtidig hveder britiske medier at han har blitt tilbudt én million dollar for en kamp mot rugbylegenden Sonny Bill Williams fra New Zealand.

- Vær så snill, ikke gjør det

UFC-president Dana White, som er en god venn av Mike Tyson, ber nå på sine knær om at Tyson ikke må gå i ringen igjen.

- Jeg elsker Mike Tyson. Jeg trygler ham om ikke å bokse igjen. Jeg sa «du ser fantastisk ut, du er fortsatt eksplosiv, du er helt opplagt fortsatt sterk, og du er en av de største gjennom tidene. Mike, du er 53 år, vær så snill, ikke gjør det», sier Dana Whote på podkasten Tim & Sid.

UFC-presidenten, som er god for 500 millioner dollar, hinter til og med om at han kanskje blir nødt til å komme med et tilbud selv, for å stoppe Tyson.

- Til syvende og sist ønsker jeg ikke at Mike skal bokse. Hvis det handler om at han er i ferd med å gjøre noe sprøtt, må jeg kanskje hoppe inn og finne på noe for at han ikke skal gjøre det, sier White.

Vet ikke hva planen er

MMA-promotoren sier han ikke vet hva Tyson har i tankene, men han er skeptisk uansett.

- Han ønsker helt klart å gjøre noe. Jeg vet ikke hva han skal gjøre, men han vil absolutt gjøre noe, sier White.

BEKYMRET: Dana White ønsker ikke å se Mike Tyson tilbake i ringen. Foto: Julio Cortez (AP)

UFC-presidenten fikk i sin tid MMA-legenden Chuck Liddell til å legge opp i en alder av 40, fordi han var bekymret for helsen hans etter tre strake knockout-tap.

Liddell startet i en slags ambassadør-rolle i UFC, men i november 2018, åtte år etter at han la opp, klarte Oscar De La Hoya å friste «The Iceman» tilbake i buret til en tredje kamp mot Tito Ortiz.

Det endte med knockout-tap i første runde, og både før og etter var Dana White rasende på De La Hoya.