Tyver raidet hjemmet til Paolo Rossis enke under begravelsen

Under begravelsen av den italienske fotballprofilen Paolo Rossi ble hjemmet til enken robbet.

Det er det italienske nyhetsbyrået Ansa og Gazzetta dello Sport som melder dette.

Lovbruddet er fordømt av mange, også i sosiale medier. Politiet har startet etterforskning av saken.

Et armbåndsur som den avdøde ektemannen hadde eid i mange år og en del penger, var borte da Federica Cappelletti kom hjem til Poggio Cennina i Toscana. Der drev hun og Rossi økologisk gårdsdrift.

Kun 250 personer fikk samle seg utenfor katedralen i Venezia for å ta et siste farvel med VM-helten fra 1982, men over 2 millioner fulgte seremonien direkte på TV.

Rossi ble 64 år. Toppscoreren fra VM-gullaget ble brakt ut av katedralen i en enkel trekiste. Den var prydet med en italiensk landslagstrøye med nummer 20 på ryggen. Flere tidligere landslagskolleger var med på å bære kisten.

(©NTB)

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch