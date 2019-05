U20-gutta tok VM-tapet svært tungt: Utrøstelig Haaland deppet på banen i flere minutter

Det som skulle bli en voldsom revansje mot New Zealand, utviklet seg i stedet til å bli en gedigen nedtur. Etterpå var stemningen alt annet enn god hos det norske laget.

NORGE - NEW ZEALAND 0-2:

LODZ (Nettavisen): Etter kampslutt i 0-2-tapet mot New Zealand lå flere av spillerne lenge rett ut på gressmatta på Widzeva Stadion i Polen mandag kveld.

Men én av dem tok det tyngre enn de andre. Erling Braut Haaland, som fikk en av kampens største sjanser i første omgang, ble bare sittende på gresset i flere minutter etter kampslutt.

Selv da hele det norske laget var gått i garderoben, og kun feirende New Zealand-spillere sto igjen på banen, satt Haaland urørlig.

Blytungt, var ordet han brukte for å oppsummere opplevelsen.

- Jeg opplevde flere av spillerne som utrøstelige. Det var et veldig hardt slag, dette her, sier landslagssjef Pål Arne Johansen.

På spørsmål om hvorfor han ble sittende så lenge, svarer Haaland:

- Det er først og fremst fordi det ikke går min vei. Jeg synes ikke jeg leverer godt nok, sier Haaland til Nettavisen.

Etter at flere av New Zealand-spillerne kom bort og ga ham noen trøstende ord, reiste Haaland seg opp og gikk i garderoben.

Han vet ikke helt hva som er grunnen til at det nok en gang gikk galt for Norge.

- Vi fikk enda et drømmemål mot oss, og jeg klarte ikke å sette sjansene mine. Vi klarte heller ikke spille vårt eget spill, og da går det ikke, sier Norge-spissen.

- Du kom ganske alene med keeper i førsteomgang. Hvorfor skjøt du ikke?

- Det var «deja vu» fra trening, da gjorde jeg akkurat det samme, og Eman (Markovic) sto der jeg spilte. Tanken var at han enkelt skulle skyte den inn, men det gjorde han ikke, sier Haaland.

- Har pratet med Kitolano

G20-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen forteller om en utrøstelig gjeng i den norske garderoben etter tapet.

Særlig John Kitolano var langt nede. Han scoret selvmålet som ga 0-2 og tok tapet svært tungt.

Wolverhampton-spilleren måtte hjelpes gråtende av banen og gikk rett forbi pressen etter kampen uten å si et ord.

- Jeg har vært og pratet med ham allerede. Det er dette som er krevende i toppfotball, man må fort opp på hesten igjen, det er fortsatt mulighet til å gå videre, sier Johansen om den norske backen.

MÅTTE HJELPES AV BANEN: John Kitolano tok selvmålet og tapet svært tungt. Foto: Skjermdump (NRK)

Kaptein Leo Østigård var Norges kanskje beste spiller mot New Zealand. Den spenstige midtstopperen tok mandagens nedtur svært tungt.

Flere ganger må han stoppe midt i en setning, helt på gråten.

- Det betyr mye å spille for Norge i et VM, sier han.

Brighton-stopperen vant de aller fleste duellene i mandagens kamp, men han savnet mer av det samme fra sine lagkamerater.

- Jeg føler ikke at vi går nok i krigen. Jeg ønsker å få med meg de fleste, og mange gjør en god jobb, men det er noe som ikke er helt som det pleier å være. Det kan være årsaker til det, men jeg føler at vi ikke er på vårt beste, og da blir det tøft, sier Østigård til Nettavisen.

Landslagssjef Johansen ser ikke helmørkt på mandagens tap. Han mener det i bunn og grunn var effektivitet som skilte de to lagene.

- Det var selvfølgelig skuffende at vi ikke fikk med oss noe mot New Zealand. Det synes jeg vi hadde fortjent, og igjen var det en scoring som kom fra himmelen som felte oss, sier Johansen og tenker på New Zealands vakre 1-0-scoring i andre omgang.

Se tabellen fra Norges gruppe nederst i denne saken.

Den dårlige stemningen til tross: Alt håp om avansement i VM er ikke ute.

- Går alltid lag videre med tre poeng

Med seier mot Honduras i siste kamp torsdag kan man være heldig og kapre en av de fire plassen som beste treer, men Norge har allerede en dårlig målforskjell (1-5) etter to kamper.

Det kan bli avgjørende i eventuell poenglikhet med andre treere på tre poeng, og derfor ser det nå stygt ut med tanke på norsk avansement.

- Det pleier alltid å gå treere videre med tre poeng, men det handler om målforskjell. Jeg tror vi må vinne, og jeg tror vi må vinne med flere mål på torsdag, sier landslagssjef Johansen.

Men først og fremst må Norge vinne mot Honduras. Etter tre av fire svake omganger i VM blir det utfordring nok i seg selv.

