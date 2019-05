U20-laget har skuffet i VM. Men historien viser at erfaringen kan være gull verdt

Det norske U20-landslaget har hatt et skuffende VM så langt. Trøsten får være at erfaringen fra mesterskapet kan være gull verdt uansett hvordan det går.

LUBLIN / OSLO (Nettavisen): U20-talentene har nå flyttet seg snaut fire timer østover i Polen og inntatt Lublin før siste og avgjørende kamp i gruppespillet mot Honduras.

Den spilles på torsdag, og Norge er helt nødt til å vinne om det skal være håp om avansement til åttedelsfinale som en av de fire beste treerne.

Men selv om resultatene har vært nedslående i Polen, finnes det positive elementer å ta med seg videre. Én av dem er at mye historikk viser at spillere som opplever U-mesterskap også øker sjansen for å spille Norge til A-mesterskap senere i karrieren.

Se bare på de to spillertroppene som representerte Norge de forrige gangene vi deltok i U20-VM.

I VM-troppen i 1989 finner vi en rekke navn som senere skulle utvikle seg til å bli bærebjelker for det norske A-landslaget.

Henning Berg, Tore Pedersen, Roger Nilsen, Stig Inge Bjørnebye, Lars Bohinen, Øyvind Leonhardsen og Roar Strand var alle med i 89-troppen.

Fire år senere, da Norge gikk til U20-VM i 1993, var det riktignok ikke like mange som senere skulle bli viktige A-landslagsspillere for Norge.

Men også den troppen hadde gode navn som Petter Rudi, Thomas Myhre, Tommy Svindal Larsen, Jon Knudsen og Torjus Hansèn, for å nevne noen.

Fire år etter U20-VM i 1989, kom Norge utrolig nok til VM i USA i 1994. Så fulgte to mesterskap til med VM i 1998 og EM i 2000.

- Ble stammen i Drillos lag

Selv om fasiten fra de to mesterskapene i 89 og 93 er fattige én seier, én uavgjort og fire tap, mener nåværende U20-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen (42) at verdien av erfaringen er svært viktig for å utvikle seg som toppspiller.

- En ting er resultatene, men i kjølvannet av dette kom Norge til tre seniorsluttspill. Stammen i det laget til Drillo og Nils Johan Semb var spillere fra de to U20-kullene som deltok i 1989 og 1993. Jeg tror det å få mesterskapserfaring er verdifullt med tanke på A-landslaget. Noen av våre spillere får spille sitt første mesterskap nå, mens noen er inne i sitt andre eller tredje mesterskap, sier Johansen til Nettavisen.

TROPPENE: Her er spillerne som representerte Norge i U20-VM 1989 og 1993. 89 til venstre, 93 til høyre.

Han får støtte fra NFFs elitedirektør Lise Klaveness. Den tidligere landslagsspilleren har selv opplevd viktigheten av å erfare mesterskap.

- Vi har selvfølgelig vitenskap som underbygger dette, og styrer veldig ut fra at det eneste viktige på aldersbestemt nivå er utvikling. Men vi vet at det er helt uerstattelig å få spille og konkurrere på det høyeste nivået, og det gir en utrolig god utvikling, sier hun til Nettavisen.

Klaveness: - Viktig del av arbeidet

NFF-toppen mener de aller beste vil komme frem uansett, men hvis man ser på de kullene der flest har nådd opp, har de hatt rik erfaring på landslagsnivå.

- Vi styrer etter det, det er utrolig viktig for oss å kvalifisere oss til mesterskap på aldersbestemt nivå, og det er ikke først og fremst resultatene som er viktige der, men modningen som skal til. Vi har i mange år slitt med å ta steget fra ung til voksen i norsk fotball, og nøkkelen ligger ikke bare her. Men hvis vi oftere klarer å kvalifisere oss til mesterskap, og blir vant til det, tror vi at det er veldig viktig del av arbeidet som skal gjøre at spillere klarer å ta steget helt opp til seniornivået, sier Klaveness.

Norges A-landslagssjef Lars Lagerbäck forteller at han sammen med Per Joar Hansen var tre dager i Polen forrige uke og så Norges første kamp mot Uruguay i gruppespillet.

Trenerduoen deltok på en trenerkonferanse med akademitrenere, ledet av U21-sjef Leif Gunnar Smerud.

Lagerbäck tror de norske U20-spillerne nyter godt av oppholdet i VM.

- Det er alltid bra å være med i mesterskap, selv om det skiller seg ganske mye fra seniormesterskap. Man får erfaring, du må være borte, og jeg kommer ikke over det Paco sa. Om de ikke hadde kvalifisert seg, hadde de vært sammen i 37 døgn. Nå har de vært samlet i over 100, så det er en fantastisk bra erfaring å ta med seg, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Svensken refererer til et intervju Nettavisen gjorde med U20-landslagssjefen før VM. Da uttalte Paco seg om viktigheten av at 1999-kullet har tatt seg så langt som de nå har gjort.

- Det er utviklende at vi tar oss videre med landslagene. Vårt første hinder var i Albania i oktober, hadde vi blitt slått ut der hadde det kanskje ikke vært noe mer landslag for dette kullet. Da hadde vi vært samlet i 37 døgn, nå har vi vært samlet i over 106, og får enda noen flere i Polen. Det kan bli opp mot 100 døgn ekstra på hver spiller på internasjonalt arena, det er også utviklende, sa Paco til Nettavisen.

Optimistisk Lagerbäck

Lagerbäck mener det er vanskelig å spå hvilke av U20-landslagsspillerne som blir å se på et A-landslag om noen år.

- Får man frem to-tre spillere fra hvert U-landslag, pleier det å være bra. Men dette er et uvanlig fremgangsrikt landslag, så sjansen for at det blir flere enn to-tre er der, sier han.

Han vil ikke svare på hvem av spillerne på U20-landslaget han har mest tro på.

- Det vil jeg ikke begi meg ut på, etter det som skjedde med Martin (Ødegaard) og til en viss grad Kristoffer (Ajer) og Sander (Berge). Jeg synes ikke man skal legge for mye press på spillere i denne alderen, sier den svenske landslagssjefen.

DEPPET: Norges Erling Braut Haaland var langt nede etter tapet mot New Zealand. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Landslagsassistent Per Joar Hansen er helt enig i påstanden om at mesterskap er svært spillerutviklende. Han mener det også er flere eksempler på dette i nyere tid.

- Se bare på laget som spilte U21-EM i Israel i 2013, så å si alle har A-landskamper nå, og mange av spillerne er stammen i laget vårt nå, påpeker Hansen overfor Nettavisen.

Han mener den internasjonale innrammingen av et slikt mesterskap gir spillerne nødvendige referanser for hva som skal til for å måle seg med de beste der ute.

- Jeg tror VM er en fantastisk fin læringsarena for vår neste generasjons spillere, sier Perry.

Nå gjelder det for Norge å avslutte gruppespillet med en seier mot Honduras torsdag kveld. Selv om det er mest sannsynlig at Norge ryker ut til tross for seier i den kampen, vil det norske laget avslutte VM på en god måte.

Paco har uansett ikke gitt opp å kapre en billett til åttedelsfinalen.

- Det pleier alltid å gå treere videre med tre poeng, men det handler om målforskjell. Jeg tror vi må vinne, og jeg tror vi må vinne med flere mål på torsdag, sier landslagssjef Johansen.

Kampstart i Lublin er torsdag 18.00.