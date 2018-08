U20-VM: Japansk målrush hindret europeisk monopol

Tre mål på et snaut kvarter i 2. omgang ga Japan 3-1-seier over Tyskland i U20-VM i fotball for kvinner og hindret at Europa monopoliserte semifinaleplassene.

Jun Endo ga Japan ledelsen i kvartfinalens 59. minutt, og i løpet av de neste 14 minuttene økte Riko Ueki og Saori Takarada hver sin gang. Janina Minges redusering ble bare et trøstemål.

Tidligere fredag scoret Georgia Stanway fra Manchester City to ganger i første omgang da England vendte til 2-1-seier over Nederland etter et tidlig baklengsmål. Victoria Pelova ga nederlenderne ledelsen, men gleden ble kortvarig.

Spania (2-1 over Nigeria) og vertslandet Frankrike (1-0 over Nord-Korea) sikret semifinaleplass allerede torsdag.

Mandag gjør Frankrike og Spania opp om den ene finaleplassen, England og Japan om den andre.

