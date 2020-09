U21-kvalifiseringskamp i Norges gruppe utsatt på grunn av koronakarantene

EM-kvalifiseringskampen i fotball for U21-lag mellom Portugal og Hviterussland ble tirsdag utsatt fordi det hviterussiske laget er sendt i viruskarantene.

Bakgrunnen for helsemyndighetenes avgjørelse er ikke oppgitt, men Portugals fotballforbund opplyser på sitt nettsted at Uefa har informert om at kampen er utsatt.

Kampen inngår i Norges gruppe i kvalifiseringen. Den skulle spilles i Oeiras.

(©NTB)