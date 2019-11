U21-landslaget måtte gi tapt for Portugal

Flere reagerte på de taktiske valgene til trener Leif Gunnar Smerud i løpet av oppgjøret mot portugiserne.

NORGE U21 - PORTUGAL U21 2-3

Det gikk ikke veien for det norske U21-landslaget som måtte gi tapt for Portugal på Marienlyst. Portugal scoret to ganger i løpet av de første 20 minuttene, og vant til slutt kampen 3-2.

Allerede etter to minutter så kunne Fabio Vieira juble over portugisernes første scoring, før Benficas Jota bredsidet inn den andre scoringen for de, for anledningen hvitkledde, i Drammen.

- Dette har vært 20 minutter som vi kan stemple som total fiasko, oppsummerte Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim etter at portugiserne hadde satt inn sin andre scoring.

Kaptein Diogo Queirós ble utvist i løpet av den første halvtimen, men Norge maktet ikke å true portugiserne nevneverdig i løpet av oppgjøret på Marienlyst.

Portugal og Norge utvekslet scoringer i den andre omgangen, da Florentino Luis og Kristian Thorstvedt satte ballen i mål for hver sin nasjon. Jørgen Strand Larsen skapte ny spenning like før slutt, men Norge maktet ikke å utligne.

Det var uansett flere av de taktiske valgene til trener Leif Gunnar Smerud som fikk flere på sosiale medier til å klø seg i hodet:

- Mener virkelig Smerud at han får det beste ut av dette U21-landslaget ved å hive spillerne rundt på denne måten? Østigård spiss, Risa høyreback og Evjen venstreback. Dette er i beste fall interessant, skrev Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud på Twitter.

Vålerengas sjefsspeider og Viasport-kommentator Lars Tjærnås reagerte også på valgene til trener Smerud:

- Tilstår at jeg ikke klarer å skjønne at ikke Borchgrevink spiller høyreback med dette kampbildet (eller fra start). Har den innleggsfoten denne kampen roper etter, skriver Tjærnås på Twitter.

Heller ikke Eurosports Jonas Bergh-Johnsen virket spesielt imponert over Smeruds disponeringer:

- Strand Larsen og Jens Petter Hauge inn for Vetlesen og Brynhildsen. Sistnevnte lite fornøtd med å bli tatt av. Fortsatt Østigård høyere i banen enn spydspissen fra Sarpsborg (Strand Larsen), skriver Bergh-Johnsen.

Daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, var også ute på sosiale medier og meldte om sin misnøye rundt de taktiske prioriteringene:

- Birk Risa starta U21-kampen som venstreback/kant i 3-5-2. Så ble han høyrekant. Nå er han spiss. Og det er fortsatt 25 minutter igjen, skriver Håndlykken på Twitter.

Tapet betyr at veien til U21-EM ser vanskelig ut for Norge, som nå ligger på tredjeplass i gruppa. De står med syv poeng etter de første fem kampene spilt av kvalifiseringen.

På plassen over finner man Portugal, som har to poeng mer og én kamp mindre spilt enn nordmennene. Det er Nederland som leder gruppa med 12 poeng totalt, de også med én kamp mindre spilt enn Norge.

Mareritt

Det ble en marerittstart for de norske U21-gutta da Portugal kun brukte to minutter på å sette ballen i nettet på Marienlyst. Kristoffer Klaessons klarering falt rett til bortelaget, som rullet opp et nydelig angrep langs sin venstreside.

Inne i boksen ventet Fabio Vieira, og Porto-spilleren gjorde ingen feil da han bredsidet ballen forbi Klaesson, og sikret portugiserne en perfekt åpning i Drammen.

Norge la seg ikke bakpå, og suste i angrep. Emil Bohinen forsøkte å chippe inn i boks, men ballen tok en lei stuss som også så ut til å ta Portugal-keeper Diogo Costa på senga. Porto-målvakten fikk uansett slått ballen til corner.

Det ble etter hvert tydelig at Norge måtte stå høyere i banen for forsøke å presse Portugal tilbake i banen, men åpnet dermed veldig mye bakrom for de kjappe portugisiske angriperne.

AC Milan-spiss Rafael Leão utnyttet dette praktfullt i det 20. minutt da han lurte den norske offside-fella, og fikk ballen ute på høyresiden. Han la perfekt inn til Jota, og Benfica-spilleren doblet ledelsen for Portugal.

De norske gutta fikk uansett noe å være optimistiske over da kaptein Diogo Queirós maktet å pådra seg sitt andre gule kort like før halvtimen spilt på Marienlyst. Dermed skulle Norge spille med én mann mer i godt og vel en time.

Like etter utvisningen fikk Aron Dønnum spilt igjennom Ola Brynhildsen, som suste mot det portugisiske målet. Fra spiss vinkel hamret Stabæk-angriperen til, men Costa hadde få problemer med å avverge forsøket.

Stabæk-lagkamerat Hugo Vetlesen fikk også muligheten til å fyre til like før halvspilt i Drammen. Dessverre for Norge så suste ballen godt over det portugisiske målet.

Dermed var det gjestene fra Portugal som kunne smile bredest, til tross for utvisningen, etter halvspilt kamp på Marienlyst. Portugal ledet 2-0 over Norge.

Håp for Norge

Etter drøye timen spilt bestemte Leif Gunnar Smerud seg for å satse offensivt da han byttet inn Jørgen Strand Larsen og Jens Petter Hauge, i håp om å kunne slå tilbake mot portugiserne.

Like etter var det uansett portugiserne som igjen skulle vise seg frem offensivt. Trincão fikk muligheten til å banke til fra drøyt tjue meter, men en god redning fra Klaesson stoppet muligheten for portugiserne.

En annen innbytter, Christian Borchgrevink, fikk slått et perfekt innlegg drøye kvarteret før full tid på Marienlyst. Dessverre var Birk Risa litt for sen til å bredside inn reduseringen for Norge.

Det skulle uansett bli en dyster kveld for Norge. Vieira fikk muligheten til å slå innlegg fra høyre, og midtbanestjernen Florentino Luis hadde timet sitt løp inn i boksen perfekt.

Den robuste Benfica-midtbanespilleren fikk hodet på ballen, og styrte sin heading forbi Klaesson og inn i det norske buret. Dermed ledet portugiserne 3-0 med drøyt ti minutter igjen av ordinær tid.

Norge skulle få en redusering med åtte minutter igjen da de ble tildelt straffespark. Viking-stjernen Kristian Thorstvedt sendte keeperen feil vei, og kunne dermed redusere til 1-3.

I det 85. minutt fikk Strand Larsen flikket ballen mot det portugisiske målet, men keeper Costa var akkurat kjapt nok ute med armen. Ballen falt ned til Hauge, men Bodø/Glimt-angriperen ble stresset nok i avslutningsøyeblikket til at ballen spratt unna.

Like før det 90. minutt skulle det bli ny spenning for det norske laget da Dønnum fikk slått ballen perfekt inn mot Strand Larsen. Sarpsborg-spissen fikk kranglet ballen i mål, og ga Norge håp.

Flere sjanser eller scoringer skulle det uansett ikke bli på Marienlyst. Det var til slutt Portugal som kunne juble over tre poeng, etter å ha senket Norge 3-2.