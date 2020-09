U21-landslagsspiller på vei til Eliteserien: - Klubbene er enige

Strømsgodset skal angivelig være enig med den islandske klubben Fylkir Reykjavik om en overgang for 21-åringen.

Valdimar Thór Ingimundarson ser ut til å bli ny Strømsgodset-spiller innen kort tid.

Nettavisen erfarer at drammenserne er enige med den islandske klubben Fylkir Reykjavik, og at en overgang til Godset nærmer seg for Ingimundarson.

- Det skjer ting rundt spilleren, men ønsker ellers ikke å gi flere kommentarer nå, sier spillerens agent, Magnus Magnusson, til Nettavisen.

Andre klubber skal også ha vist interesse for islendingen, men Strømsgodset ser ut til å være i førersetet om signaturen.

Den islandske nettsiden Fótbolti.net skriver også at klubbene er enige om en overgang.

Ingimundarson har ifølge nettsiden vært en av Fylkir Reykjaviks beste spillere denne sesongen, og scoret åtte seriemål.

Om en overgang til Strømsgodset blir bekreftet, vil 21-åringen gjenforenes med sin tidligere lagkamerat Ari Leifsson, som kom til drammenserne i mars.