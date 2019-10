U21-landslagsspillere nekter å spille under Smerud

Det er dårlig stemning mellom landslagssjef for det norske U21-laget, Leif Gunnar Smerud, og tre sentrale spiller.

Det er TV 2 som tirsdag ettermiddag melder at Tobias Heintz (Kasimpasa), Rafik Zekhnini (Twente) og Dennis Johnsen (PEC Zwolle) nekter å spille for Smerud på U21-landslaget.

De tre spillerne skal ha vært så misfornøyde med Smerud etter forrige landslagssamling at de sammen sendte en epost til Norges Fotballforbund der de gjør det klart at de ikke ønsker å spille for U21-landslaget til Norge så lenge Smerud leder laget.

Trioen mener at Smerud har en for defensiv inngang til kampene, at kvaliteten på treningene er for dårlige og at spillerne brukes i andre posisjoner enn hva de er vant med fra klubbfotballen, skriver TV 2.

Smerud bekrefter misnøye



Smerud har ikke svart på Nettavisens henvendelse tirsdag ettermiddag, men han bekrefter i en epost til TV 2 at han er kjent med misnøyen.

- Dette er spillere som over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles til landslagsspillere. Vi har strukket oss så langt vi kan for å få de involverte til å forstå hva som forventes uten å lykke, skriver Smerud til kanalen.

Han skriver også at det allerede var bestemt og meldt inn til NFF at de aktuelle spillerne ikke kom til å bli tatt ut til neste samling.

Smerud hevder denne avgjørelsen ble tatt allerede før spillerne gjorde det kjent at de trekker seg fra U21-landslaget.

- Jeg tar spillernes reaksjon til etterretning. Jeg kan forstå at de opplever det som tøft å bli utfordret på egen profesjonalitet, men som leder for en prestasjonsgruppe må jeg sette noen grenser, skriver Smerud.

Får støtte av Tyskland-proff

Landslagssjefen får støtte av Tyskland-proff Leo Skiri Østigård.

St. Pauli-stopperen forteller til TV 2 at resten av spillergruppen har tro på Smerud som landslagssjef.

Østigård gjør det klart at han synes situasjonen er trist, men sier samtidig at han ikke ønsker å spille med lagkamerater som ikke vil være en del av laget.

- Da er hele poenget med fotball borte, sier Østigård.

U21-landslaget møter Kypros i neste kamp 15. november.