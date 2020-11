Uavgjort for Argentina etter Messi-annullering

Argentina er fortsatt ubeseiret og leder den søramerikanske VM-kvalifiseringen etter 1-1 hjemme mot Paraguay torsdag.

Hjemmelaget så ut til å kunne ta sin tredje strake seier da Messi satte ballen i mål i det 58. minutt. Men målet ble annullert for frispark etter at VAR avslørte en forseelse på Argentinas banehalvdel et halvt minutt tidligere.

Barcelona-stjernen fikk sjansen til å avgjøre på ny 14 minutter senere, men keeper Antony Silva klarte å stoppe frisparket.

Paraguay skapte trøbbel for de argentinske vertene med Angel Romeros straffescoring etter 21 minutter. Men fire minutter før pause utlignet Argentina da Nicolas Gonzales headet inn en corner fra Giovani Lo Celso.

Argentina topper nå tabellen i den søramerikanske VM-kvalifiseringen til mesterskapet i Qatar i 2022. Paraguay er også ubeseiret og ligger på fjerdeplass. De fire beste går direkte til VM-sluttspillet.

(©NTB)

