Uavgjort for Chelsea etter kunstscoring av Jahanbakhsh

Chelsea spilte 1-1 mot Brighton da Alireza Jahanbakhsh' brassespark utlignet den tidlige ledelsen til Chelsea og César Azpilicueta.

Jahanbakhsh serverte en kandidat til årets mål da han etter 84 minutter brassesparket inn utligningen for Brighton. Iraneren scoret sitt første mål i Premier League mot Bournemouth 28. desember og måtte ta til tårene nok en gang etter kunstscoringen.

Allerede etter ni minutter hadde Chelsea oppskriftsmessig tatt ledelsen. Tammy Abraham fikk avslutningen sin blokkert av Aaron Mooy etter at en lang corner ble slått inn i feltet og på returen kunne Azpilicueta sette inn ledelsen i sin 100. kamp som Chelsea-kaptein.

Aktiv Pulisic

Lite annet skjedde før pause, annet enn en god sjanse til hvert av lagene helt på tampen. Etter 43 minutters spill kom Brightons Leandro Trossard til avslutning rett utenfor sekstenmeteren, men en Kepa Arrizabalaga i full strekk fikk avverget.

Minuttet ut i overtiden var det Christian Pulisic' tur til å fyre av, men det susende skuddet skrudde like utenfor.

Amerikaneren var tydelig giret på å vise seg fram etter å ha startet de siste kampene på benken, og like etter pause skjøt han igjen, men manglet litt på treffsikkerheten.

Nærmest var Pulisic og Chelsea etter 64 minutter, da han, Abraham og Reece James i tur og orden prøvde å avslutte men ballen ville ikke i mål. Like etter ble Pulisic byttet ut, uten nettkjenning.

Brassespark

Brighton kom etter hvert mer med i kampen og fikk satt Kepa på prøve et par ganger. For å overliste Chelseas keeper måtte altså et brassespark til.

Utligningen til Brighton kom også på corner, men var langt penere enn Chelseas åpningsmål. Lewis Dunk headet ballen tilbake i feltet der Jahanbakhsh dro til med et perfekt utført brassespark og Kepa kunne bare se på at ballen dalte i mål.

Jahanbakhsh serverte også til Neal Maupay et par minutter etter scoringen, men Kepa vartet opp med en god redning og sikret uavgjort for Chelsea.

Med 1-1 får Manchester United en mulighet til å ta innpå Chelsea i kampen om den viktige fjerdeplassen. United spiller senere første nyttårsdag, borte mot Arsenal.

