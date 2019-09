Uavgjort i første kamp for Elyounoussi og Ajer

Celtic startet med både Mohamed Elyounoussi og Kristoffer Ajer borte mot Rennes i Europaligaen torsdag. Det endte 1-1 etter to straffescoringer.

Først satte M'Baye Niang inn 1-0 til hjemmelaget på straffe etter 38 minutter, før Ryan Christie utlignet etter drøye timen. Da hadde Mohamed Elyounoussi allerede blitt byttet.

Flere mål ble det ikke i oppgjøret. I det andre oppgjøret i gruppe E vant Cluj noe overraskende 2-1 over Lazio.

Alexander Sørloth spilte hele oppgjøret for Trabzonspor da de tapte 0-1 borte for Getafe. Sørloth startet på topp i en 4-2-3-1, men klarte ikke å gjøre mål for tyrkerne.

Nicklas Bendtner kom ikke innpå for FC København. Ståle Solbakkens lag vant 1-0 hjemme over Lugano. Også Sten Grytebust satt på benken for danskene.

