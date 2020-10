Uavgjort i sjanserik kamp mellom Leeds og Manchester City

City tok raskt føringen, men en scoring av Rodrigo i andreomgang sikret poengdeling.

LEEDS - MANCHESTER CITY 1-1:

Manchester City åpnet kampen klart best, og det var derfor ikke ufortjent når Raheem Sterling sendte vertene i ledelsen.

I den andre omgangen kom det kun én scoring, da Leeds nysignering Rodrigo dukket opp etter en corner. Dermed endte det 1-1 på Elland Road.

City så ut til å ha full kontroll halvveis ut i den første omgangen, men Leeds kom mer og mer inn i kampen. En som lot seg bemerke over kampbildet var blant annet TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

- Det er bemerkelsesverdige tall på ballbesittelsen i den matchen her. Manchester City har ballen klart minst mot nyopprykkede Leeds. Det er så sjeldent det skjer i et Pep Guardiola-lag

Både Kjetil Rekdal og Morten Langli ytret begeistring på Twitter i etterkant av kampen, for Leeds' imponerende prestasjon mot storlaget.





Sterling-scoring

Det var et City-lag som gikk ut i hundre, og allerede i det tredje minutt var Kevin De Bruyne nære å sende gjestene i ledelsen. På frisparket fra omtrent 30 meter ute på venstresiden prøvde belgieren seg på en frekkis da han så at Leeds-målvakt Illan meslier stod litt for langt ute fra streken, men skuddet gikk i stolpen.

Femten minutter senere var det Sterling sin tur til å få muligheten, etter å ha mottatt ballen ute på venstresiden. 25-åringen dro seg innover, og var sikker da han regelrett banket ballen nede i det lengste hjørnet.

En fullt fortjent scoring, og før førsteomgangen var halvspilt, var City allerede oppe i hele elleve avslutninger.

- Det er ganske ekstremt, sa Nils Johan Semb fra kommentatorplass, blant annet fordi det betydde at de hadde skapt én mulighet hvert andre minutt.

Utligning

Etter scoringen kom Leeds mer med i kampen, og fikk to gigantsjanser før pausesignalet gikk.

Først var det Stuart Dallas som fikk en stor mulighet etter å ha blitt spilt alene gjennom, men Ederson var raskt ute og avverget forsøket til venstrebacken. Deretter forærte Benjamin Mendy Leeds og Luke Ayling en ny utrolig mulighet, men igjen var det Citys brasilianske sisteskanse som var bortelagets reddende engel.

Ederson var derimot ikke helt patent i keeper-spillet da han nærmest bommet på ballen etter et Leeds-hjørnespark. Ballen havnet etter hvert i beina på innbytter Rodrigo som fikk kranglet ballen inn.

Samme mann var igjen farlig frampå noen minutter seinere, men headingen hans tvang fram en kjemperedning av Ederson.

En underholdende avslutning på kampen endte ikke opp i flere scoringer, og dermed endte det med poengdeling.

